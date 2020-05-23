Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаДоктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу

Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников. И объяснил суть своих расчетов.
Читать в источнике
Комментировать522

Подробнее о событии

Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России

Lenta.ru13:55

Доктор Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

РБК15:05

Мясников назвал «реальное число» болеющих коронавирусом россиян

Газета.Ru14:07

Мясников объяснил, как правильно считать заболевших COVID-19

РЕН ТВ18:40

Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

РИА Новости13:46

"Инфицированных 335 тысяч. Но это не так!" Доктор Мясников расшифровал статистику оперштаба

Царьград12:47

Доктор Мясников назвал «истинное» число зараженных коронавирусом в России

Московский Комсомолец12:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:27, Ашберн
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
485
Гаджеты

Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek

По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
iReactor 21 мая в 02:54
109
Армия и оружие

Минобороны назвало число случаев коронавируса среди военнослужащих

В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1457 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус, сообщается в бюллетене Минобороны.
Rambler News Service 14:24
265
Политика

Сатановский рассказал о «бардаке» в России: «Голикова одним видом панику наводит»

«Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам», - продолжил эксперт.
Московский Комсомолец 09:49
4
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
64
Общество

В Госдуме вступились за Михалкова после критики Познера

По словам режиссера, после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о плане миллиардера Билла Гейтса чипировать население планеты Познер прислал ему критическое письмо, содержание которого просил не разглашать.
Lenta.ru 12:21
33
Футбол

У футболистов «Спартака» выявили коронавирус

Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
47
Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия 19:39
62
Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
4,2K
Общество

В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
244
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
2,4K
Авто

Российские автокомпании потеряли в апреле 60% доходов

Доходы российских автокомпаний в апреле сократились на 60% в годовом выражении. За месяц дилеры продали всего 53,3 тысячи автомобилей.
Компания 21 мая в 08:19
Авто

Опубликован рейтинг самых недооцененных автомобилей на вторичном рынке

NewInform 21 мая в 08:26
6
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
2,6K
Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru 16:52
1K
Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%.
РИА Новости 16:30
48
Авто

В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP

Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
За рулем Кубань вчера в 08:59
10
Происшествия

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru 14:14
Происшествия

В Казани собака насмерть загрызла хозяйку

В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
9
Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Коммерсантъ 18:25
5
Путешествия

Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости 20:46
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

Экстремальная жара ожидается в июне и июле 2020 года на всей территории столичного региона.
Известия 20:55
Происшествия

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей 14:06
152
Авто

Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6

Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
12
Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
10
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
456
Политика

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России, по оценкам экспертов, в целом стабилизируется.
RT на русском вчера в 08:23
60
Общество

В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
1,3K
Здоровье

В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета 01:14
779
Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа

РИА Новости 18:13
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное