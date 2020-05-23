Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников. И объяснил суть своих расчетов.

Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу

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