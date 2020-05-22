с чего всё началось

Если мы узнаем, в чем дело, может быть, весь мир тогда найдет лекарство или какое-то оружие против COVID, потому что что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это действительно БЦЖ, сейчас всерьез это рассматривают…, может, это микробиом наш.

Эксперт предположил также, что меньший показатель смертности может быть объясним большим числом стационаров и их рассредоточенностью. При этом Мясников признался, что не знает точной причины низкой смертности от коронавируса в России, ситуации, названной им ранее «русским чудом».

Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

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