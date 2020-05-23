Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

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