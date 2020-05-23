Коронавирус

ИзвестияИзвестияДоктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
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Мясников объяснил, как правильно считать заболевших COVID-19

РЕН ТВ18:40

"Инфицированных 335 тысяч. Но это не так!" Доктор Мясников расшифровал статистику оперштаба

Царьград12:47

Мясников назвал «реальное число» болеющих коронавирусом россиян

Газета.Ru14:07

Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России

Lenta.ru13:55

Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

РИА Новости13:46

Доктор Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

РБК15:05

Доктор Мясников назвал «истинное» число зараженных коронавирусом в России

Московский Комсомолец12:43
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