Коронавирус
ИзвестияДоктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
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Экономика
Производители средств индивидуальной защиты: продавать не получается ни в России, ни за границей
В редакцию Business FM обратилась Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ).
BFM.ru 19:49
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
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Пригожин заявил о бедственном положении артистов из-за коронавируса
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, особенно молодые, оказались в ужасных условиях из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 02:45
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Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями
Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями.
ВладТайм 04:10
Футбол
«Наполи» планирует заработать 200 миллионов евро на трансферном рынке
В общей сложности «Наполи» планирует заработать около 200 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 15:25
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики.
Газета.Ru вчера в 09:45
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку
В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru 14:22
Наука
Составлена первая официальная карта «зеленого снега» в Антарктиде
Как объяснили ученые, необычный ярко-зеленый оттенок снегу в Антарктиде придают микроскопические водоросли, цветущие на его поверхности вдоль побережья Антарктического полуострова.
iReactor 21 мая в 04:10
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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Игры
Креативный директор Ghost of Tsushima: «Игра не будет простой»
Креативный директор Ghost of Tsushima Джейсон Коннелл заявил, что на самом высоком уровне сложности игра будет бросать вызов хардкорным пользователям.
CyberSport.ru 14:54
Общество
Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
Общество
В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
REGNUM 02:28
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости 20:53
Политика
Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США
Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну.
ТАСС 21:40
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлили до 1 июня
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до 1 июня.
Российская газета вчера в 09:31
Общество
Жириновский предложил ограничить трудовым мигрантам въезд в Россию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ограничить возращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну по причине распространения коронавируса.
Политическая Экспертиза 09:21
Космос
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия 17:02
Здоровье
1090 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Бурятии
На восемь часов утра 21 мая в Бурятии зарегистрировано 1090 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Орда Инфо 20 мая в 21:33
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 06:43
Религия
Как готовятся мусульмане встретить праздник Ураза-байрам
От всей души поздравляю всех мусульман с праздником Ураза - байрам.
Газета Заря (Алексеевское) 01:57
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом на Сахалине увеличилось до 70
Итого на 24 мая в Сахалинской области 70 случаев заболевания, 36 выписано с выздоровлением, 34 лечатся, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо 22:25
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве
Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Киберспорт
Secret выиграла 15 карт подряд на OGA Dota Pit
Гранд-финал завершился со счетом 3:0. За победу Secret получила 62 тысячи долларов. OGA Dota Pit прошел в онлайне с 13 по 23 мая.
Cyber.sports.ru 15:36