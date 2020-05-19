с чего всё началось

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Экономика «Роснефть» подала в суд на РБК за публикацию о Венесуэле В "Роснефти" подчеркнули, что редакция РБК использовала провокационное заявление, чем спровоцировала волну дезинформации в печатных и электронных СМИ. yandex.ru Отмечается, что редакция Р БК отказалась опровергнуть эту инфо рмацию и принести публичные извинения за распространение информации, дезориентирующей рынок и наносящей существенный матери альный ущерб Компании.

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