Коронавирус
РБКДоктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
По словам Мясникова, в эфире речь шла о панических настроениях среди граждан, напуганных коронавирусом, их неуверенности. Его слова о том, что COVID-19 переболеют все, а кто-то даже умрет, касаются достижения коллективного иммунитета, который должен неизбежно выработаться у людей.
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с чего всё началось
Официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников в эфире программы на YouTube-канале «Соловьев LIVE» сказал, что инфекция «все равно возьмет свое» и те, «кому положено умереть, — помрут».Дождьвчера в 17:10
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Доктор Мясников: «Коронавирус возьмет свое. Все переболеем. Кому положено умереть — умрут»
Комсомольская правдавчера в 11:06
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Коммерсантъ вчера в 03:38
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Газета.Ru 03:58
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Соцработники Челябинской области получат выплаты до 60 тысяч рублей
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