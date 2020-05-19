с чего всё началось

По словам Мясникова, в эфире речь шла о панических настроениях среди граждан, напуганных коронавирусом, их неуверенности. Его слова о том, что COVID-19 переболеют все, а кто-то даже умрет, касаются достижения коллективного иммунитета, который должен неизбежно выработаться у людей.

Здоровье Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции По словам Деева, этапы выхода региона из ограничительных мероприятий определяют три фактора: проведение достаточного количество тестов на коронавирус, наличие свободного коечного фонда, а также коэффициент распространения инфекции.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение. 23

Политика В партии Порошенко назвали скандальные записи «российской провокацией» Киев, 20 мая 2020, 09:43 — REGNUM Обнародованные записи переговоров, в которых мог участвовать экс-президент Украины Пётр Порошенко и высшие чиновники США, являются «российской провокацией», заявили в партии Порошенко «Европейская солидарность» в эфире принадлежащего Порошенко «Пятого канала». 85

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