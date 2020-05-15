Коронавирус
Российская газетаДоктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии. Их главная задача сейчас - обезопасить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков.
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«Ни у кого понимания нет»: Мясников разразился тирадой о вреде масок и перчаток
Царьградвчера в 12:50
«Вирус не проникает через кожу»: Доктор Мясников объяснил, зачем на самом деле нужно носить перчатки
Комсомольская правдавчера в 12:44
Доктор Мясников назвал два способа не заразиться коронавирусом в перчатках
Rambler News Serviceвчера в 11:16
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Общество
В Кузбассе за сутки выявили ещё 11 случаев заражения коронавирусом
В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 6461 человек.
REGNUM 00:42
Экономика
Самозанятые и ИП — о новых мерах поддержки
Для ИП из пострадавших от эпидемии отраслей будут списаны все налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, кроме НДС.
BFM.ru 12 мая в 02:48
Политика
Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин
Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
Кино
Создатели «Аватара 2» опубликовали кадр со съемок в бассейне с Уинслет
iReactor вчера в 04:54
Экономика
В Самарской области увеличился прожиточный минимум
Постановление о величине прожиточного минимума за первый квартал 2020-го года опубликовано правительством Самарской области.
ГТРК Самара вчера в 08:44
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус
Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу.
РБК вчера в 10:34
Общество
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
Армия и оружие
Черноморский флот получит новые патрульные корабли, МРК и корветы
По словам главкома, черноморские моряки получат шесть патрульных кораблей проекта 22160, серию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, а также три новейших корвета, способных выполнять задачи в дальней морской зоне.
Sudostroenie.info вчера в 08:59
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
Политика
Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 15:15
Армия и оружие
Новая воинская часть развернется в столице Хакасии
Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:03
Здоровье
«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам
Членские взносы и благотворительные пожертвования в размере 402 миллионов рублей, собранные «Единой Россией», будут направлены на помощь медицинским работникам и людям, попавшим в тяжелое положение.
Ридус вчера в 15:10
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф
Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна 13 мая в 16:59
Наука
Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет
Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 вчера в 14:41
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
Известия вчера в 15:28
Политика
Мировые лидеры призвали бесплатно раздавать вакцину от COVID-19
Правительства стран мира призвали сделать будущую вакцину от COVID-19 бесплатной для всех людей в мире.
URA.Ru вчера в 22:14
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru вчера в 06:32
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
Следком заинтересовался снимком Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Толк вчера в 07:47
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Кино
Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере
Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва 13 мая в 07:42
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Софи Тернер засветила большой беременный живот
Фоторепортеры сделали снимки, которые на все 100% подтверждают, что Тернер находится в положении - у нее уже невооружённым глазом заметен большой беременный живот.
Bimru.ru вчера в 04:39
Общество
Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей
«МК в Астрахани» вместе с Пенсионным фондом России подготовили ответы на 10 самых часто задаваемых вопросов о единовременной выплате.
Московский Комсомолец вчера в 03:57
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 13 мая в 11:23
Кино
«Новые мутанты» выйдут 28 августа
КиноПоиск 13 мая в 14:07