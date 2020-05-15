Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии. Их главная задача сейчас - обезопасить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков.

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Экономика Самозанятые и ИП — о новых мерах поддержки Для ИП из пострадавших от эпидемии отраслей будут списаны все налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, кроме НДС.

Политика Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин. 26

Экономика В Самарской области увеличился прожиточный минимум Постановление о величине прожиточного минимума за первый квартал 2020-го года опубликовано правительством Самарской области. 8

Общество В России предложили ввести пособие на маски и перчатки Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. 158

Армия и оружие Черноморский флот получит новые патрульные корабли, МРК и корветы По словам главкома, черноморские моряки получат шесть патрульных кораблей проекта 22160, серию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800, а также три новейших корвета, способных выполнять задачи в дальней морской зоне. 9

Политика Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России. 7

Армия и оружие Новая воинская часть развернется в столице Хакасии Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.

Здоровье «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам Членские взносы и благотворительные пожертвования в размере 402 миллионов рублей, собранные «Единой Россией», будут направлены на помощь медицинским работникам и людям, попавшим в тяжелое положение. 14

Энергетика «Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам. 109

Наука Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Серверы онлайн-магазина Еpic Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной. 659

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 2,5K

Фигурное катание Трусова объяснила переход к Плющенко Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 2

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

Шоу-бизнес Софи Тернер засветила большой беременный живот Фоторепортеры сделали снимки, которые на все 100% подтверждают, что Тернер находится в положении - у нее уже невооружённым глазом заметен большой беременный живот. 6

Общество Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей «МК в Астрахани» вместе с Пенсионным фондом России подготовили ответы на 10 самых часто задаваемых вопросов о единовременной выплате.