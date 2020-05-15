с чего всё началось

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии. Их главная задача сейчас - обезопасить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков.

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Энергетика США начали поднимать цены на нефть Неожиданное снижение коммерческих запасов нефти в США на 0,7 миллиона баррелей привело к началу подъема цен на нефть. 1

Здоровье Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры. 20

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 749

Происшествия На Курильских островах обнаружили коронавирус Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. 81

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 674

Фигурное катание Трусова объяснила переход к Плющенко Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 2

Общество Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз. 10

Общество Медики выявили новых зараженных коронавирусом кузбассовцев По данным на утро пятницы, 15 мая, в Кузбассе выявлены новых зараженных смертоносным китайским вирусом.

Общество Врач: мы думали, что коронавирус пройдет так же быстро, как SARS и MERS Врачи думали, что угроза коронавируса будет подобна SARS и MERS, распространение которых довольно быстро прекратилось, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Общество Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7% В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Общество Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1». 559

Футбол Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.

Политика Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". 972

Происшествия Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. 19

Общество Еще 8 человек в Карелии заболели коронавирусом Подтверждено 8 новых случаев коронавируса: 1 человек заболел в Сортавале и 7 человек в Петрозаводске. 3

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 812

Общество Жителям Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице Власти Республики Коми смягчили режим ограничений и разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое. 25

Общество Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости". 1,4K

Здоровье В РФ число вакансий в медучреждениях выросло вдвое С января по апрель 2020 года количество вакансий для врачей в российских бюджетных медицинских учреждениях увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Экономика В России резко упали объемы сбережений граждан По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 2