Коронавирус
Российская газетаДоктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии. Их главная задача сейчас - обезопасить кожу от раздражения из-за постоянного мытья рук и антисептиков.
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с чего всё началось
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», объяснил предназначение масок и перчаток в своем Telegram-канале.Lenta.ruвчера в 23:02
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РБК вчера в 09:00
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