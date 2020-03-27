Для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана: пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или коронавирусом. То есть смертность от COVID-19 – это смертность от пневмонии.

Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.

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