Коронавирус
SMINEWS в ПодольскеДоктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса
Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.
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Для пожилого человека опасна любая пневмония, чем бы она ни была вызвана: пневмококком, микоплазмой, вирусом гриппа или коронавирусом. То есть смертность от COVID-19 – это смертность от пневмонии.
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