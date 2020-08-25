Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей об отравлении Навального

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Говоря о выводах врачей берлинской клиники «Шарите», где лечится Навальный, о том, что политик, как указывают исследования, был отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, Мясников отметил, что отравление таким веществом предполагает определенную симптоматику: по его словам, это «пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос».