Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей об отравлении Навального
Говоря о выводах врачей берлинской клиники «Шарите», где лечится Навальный, о том, что политик, как указывают исследования, был отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, Мясников отметил, что отравление таким веществом предполагает определенную симптоматику: по его словам, это «пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос».В источнике
С чего всё началось
Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально в Омске
В четверг лайнер, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске по той причине, что политику стало плохо. По словам руководства медучреждения, куда доставили Навального, ядов в его организме не выявили. В субботу его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Город55.рувчера в 14:14
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