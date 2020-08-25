Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей об отравлении Навального

Говоря о выводах врачей берлинской клиники «Шарите», где лечится Навальный, о том, что политик, как указывают исследования, был отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, Мясников отметил, что отравление таким веществом предполагает определенную симптоматику: по его словам, это «пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос».В источнике
С чего всё началось
Город55.ру

Версия врачей ФРГ по Навальному прорабатывалась изначально в Омске

В четверг лайнер, на котором Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске по той причине, что политику стало плохо. По словам руководства медучреждения, куда доставили Навального, ядов в его организме не выявили. В субботу его перевезли в берлинскую клинику Charite.
Город55.рувчера в 14:14
Подробнее о событии
Ведомости

В Центре Пирогова подвергли сомнению выводы немецких врачей о Навальном

Ведомостивчера в 13:38
Коммерсантъ

Российские врачи отвергли немецкую версию отравления Навального в первый же день

Коммерсантъвчера в 13:38
RT на русском

Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:18
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

РИА Новостивчера в 13:36
Lenta.ru

Российский медэксперт оценил версию немецких врачей о состоянии Навального

Lenta.ruвчера в 13:15
Московский Комсомолец

Врач: версия отравления у Навального была у омских медиков

Московский Комсомолецвчера в 13:12
News.ru

Врач отверг версию отравления Навального

News.ruвчера в 12:53

Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБКвчера в 12:28
780

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
457

Tesla объявила войну сторонним версиям программного обеспечения

Во время активации необходимой опции на экране электрокара появляется сообщение об обнаружении несовместимого программного обеспечения, повышающее вероятность выхода из строя систем транспортного средства.
SpeedMe23 августа в 05:02
4

Пародия на Капитана Америку: Дженсена Эклса показали в образе Солдатика для третьего сезона «Пацанов»

До супергеройского дебюта Дженсена Эклса в третьем сезоне «Пацанов» еще жить и жить, поэтому сетевой иллюстратор BossLogic решил помочь поклонникам скоротать время.
Киноафиша Россиивчера в 07:13