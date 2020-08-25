Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
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Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
Отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы проявлялось бы повышенным потоотделением, пониженным давлением, обильным выделением мокроты, бронхоспазмом и диареей, написал Мясников в своем Telegram-канале
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«Хотели бы убить - убили бы»: Доктор Мясников рассказал, где Навальный мог принять отраву
Комсомольская правда17:27