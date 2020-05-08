Общество
ТАССДоктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги
Ранее журналистка Ирина Шихман сообщила, что Мясников запросил 88 тыс. рублей за онлайн-комментарий по ситуации с коронавирусом в стране. По ее информации, деньги за интервью попросил помощник доктора, на которого тот переключил журналистку.
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Общество
В Минске запретили «Бессмертный полк»
News.ru 07:59
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Политика
Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
Общество
В Калининградской области ужесточат масочный режим
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона намерены ужесточить масочный режим с 12 мая.
RT на русском 10:29
Политика
Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус
Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно выпустить коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 08:50
Общество
На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID
Челябинск, 8 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19.
REGNUM 08:39
Общество
Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье
Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
Здоровье
Минздрав Татарстана озвучил статистику смертности от пневмонии
В Татарстане показатели смертности в предыдущем месяце незначительно снизились. Об этом сообщил глава Минздрава РТ Марат Садыков.
Московский Комсомолец 11:00
Происшествия
На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
Происшествия
Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Авто
УАЗ готовит битопливный УАЗ «Пикап»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня 06 мая в 07:26
Происшествия
Арестованный Анатолий Быков рассказал, кто организовал дело против него
Сегодня суд вынес меру пресечения для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого подозревают в организации двойного убийства в 1994 году.
НГС24 06:52
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Мантуров рассказал об экспорте аппаратов ИВЛ за границу
Москва, 8 мая 2020, 17:01 — REGNUM Поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких за рубеж начнутся тогда, когда Россия обеспечит поставки для внутреннего использования.
REGNUM 10:01
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 06 мая в 04:22
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
Общество
В Курской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона.
РИА Новости 10:51
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Футбол
Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА
На сегодняшнем совете директоров ЦСКА был избран председатель.
Soccer.ru 09:14
Хоккей
Толчинский и Шарипзянов стали игроками «Авангарда»
Спорт-Экспресс 09:05
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:52
Экономика
Банки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53