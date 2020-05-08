Общество

ТАССТАССДоктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

Ранее журналистка Ирина Шихман сообщила, что Мясников запросил 88 тыс. рублей за онлайн-комментарий по ситуации с коронавирусом в стране. По ее информации, деньги за интервью попросил помощник доктора, на которого тот переключил журналистку.
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Помощник Мясникова запросил деньги за интервью доктора

News.ru10:45

Ирина Шихман заявила, что за интервью с главой информцентра по коронавирусу запросили 88 тысяч рублей

Дождь10:04

Ирина Шихман заявила, что глава информцентра по коронавирусу Александр Мясников запросил 88 тысяч рублей за получасовое скайп-интервью

Snob.ru07:46

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

ТАСС08:48

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Московский Комсомолец09:27

Шихман: За интервью с главой информационного центра по коронавирусу потребовали 88 тысяч рублей

Эхо Москвы10:03

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Lenta.ru10:23
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Общество

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В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
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