Ранее журналистка Ирина Шихман сообщила, что Мясников запросил 88 тыс. рублей за онлайн-комментарий по ситуации с коронавирусом в стране. По ее информации, деньги за интервью попросил помощник доктора, на которого тот переключил журналистку.

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

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