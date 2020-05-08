Общество

Газета.RuГазета.RuДоктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
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Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Lenta.ru10:23

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Газета.Ru11:17

Помощник Мясникова запросил за интервью с доктором 88 тысяч рублей

Дождь11:21

Доктор Мясников прокомментировал слухи о платных интервью

РИА Новости13:27

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

ТАСС08:48

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Московский Комсомолец09:27

Журналист Ирина Шихман утверждает, что у нее потребовали 88 тысяч рублей за интервью с Александром Мясниковым

Эхо Москвы11:09
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Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
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Общество

В Москве вводят новый анализ на COVID-19

В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.
Российская газета 15:24
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Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
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Армия и оружие

NI: в России функционирует страшная для США советская «Мертвая рука»

Как указывает NI, российские официальные лица подтвердили сохранение системы "Периметр" в рабочем состоянии и в ХХІ веке.
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Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
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Общество

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
РИА Новости 14:15
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Здоровье

Скрытый пик эпидемии коронавируса допустили в России

Врач допустил скрытый пик эпидемии коронавируса в России.
МедиаПоток 03:24
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Здоровье

В ВОЗ рассказали о рисках для курильщиков из-за коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме.
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
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Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru 15:25
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Дочь Михаила Задорнова обнажилась для откровенного фото с гитарой

30-летняя дочь Михаила Задорнова удивила своих подписчиков обнаженной фотографией.
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Опубликовано первое видео геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla.
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Политика

Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно выпустить коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 08:50
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
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Героиня «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Звезда серии фильмов «Мстители» Карен Гиллан может сыграть главную роль в «Пиратах Карибского моря» вместо Джонни Деппа.
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Общество

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50
Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
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Общество

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
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Происшествия

Фигурант «дела о беспорядках» в Москве подал иск о возмещении ущерба

Фигурант дела о летних беспорядках в столице Сергей Фомин обратился в Тверской суд с иском к министерству финансов России о возмещении репутационного ущерба и за незаконное лишение свободы на сумму более 790 тыс. рублей, сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Байтурина в пятницу.
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Общество

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Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости 11:57
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В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
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Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Общество

В Петербурге закрытие «Каруселей» привело к столпотворению

REGNUM 13:12
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

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Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
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