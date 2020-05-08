Общество
Газета.RuДоктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
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Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Общество
Суды выходят из самоизоляции с 12 мая
Работа судов в Приморье может возобновиться в обычном режиме, начиная с 12 мая.
PrimaMedia.ru вчера в 21:39
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия 12:30
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru вчера в 10:48
Киберспорт
CS:GO. Na’Vi обыграли pro100 в матче ESL One: Road to Rio
Команда Natus Vincere переиграла pro100 в матче ESL One: Road to Rio.
Bookmaker-ratings.ru 06 мая в 11:23
Космос
Известный уфолог обнаружил в кратере Луны инопланетные структуры
Мужчина изучил снимки Луны на сайте проекта LROC и обнаружил необычные структуры.
SterlitamakTime.ru 02:45
Общество
В кабмине назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире канала "Россия-1" заявил, что страна может выйти из режима ограничений в конце мая-начале июня.
Газета.Ru 15:42
Происшествия
Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве
Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец 03:53
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
Кино
Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера в сериале «Кеноби»
Голливудский актер Хейден Кристенсен может вновь вернуться к роли Энакина Скайуокера.
iReactor 06:59
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня
Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01
Общество
Масочный режим назвали послаблением ограничений
Введение в большинстве регионов масочного режима является одним из этапов послабления ограничительных мер, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Взгляд.ру 14:25
Общество
Москвичи стали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков
Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
ИА Московский регион 07:01
Происшествия
Автомобиль вынесло на тротуар при ДТП в Южно-Сахалинске
По словам очевидцев, Passo от столкновения отлетел на тротуар. На место ДТП прибыли спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
АСТВ 09:13
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах
Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 09:58
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ вчера в 05:59
Армия и оружие
В США начали производство новых противотанковых ракет
ТАСС 06 мая в 19:48
Футбол
В Испании пять футболистов заразились коронавирусом
В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно.
Чемпионат 11:42
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Кино
Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» может выйти лишь осенью
После финала 8 сезона основного сериала был запущен 4 сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов».
Popcornnews.ru 08:20
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32