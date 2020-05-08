Общество

Газета.RuГазета.RuДоктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
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Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

ТАСС08:48

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Газета.Ru11:17

Помощник Мясникова запросил за интервью с доктором 88 тысяч рублей

Дождь11:21

Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью

Lenta.ru10:23

Доктор Мясников прокомментировал слухи о платных интервью

РИА Новости13:27

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Московский Комсомолец09:27

Журналист Ирина Шихман утверждает, что у нее потребовали 88 тысяч рублей за интервью с Александром Мясниковым

Эхо Москвы11:09
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Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

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Общество

Суды выходят из самоизоляции с 12 мая

Работа судов в Приморье может возобновиться в обычном режиме, начиная с 12 мая.
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«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
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КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

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Киберспорт

CS:GO. Na’Vi обыграли pro100 в матче ESL One: Road to Rio

Команда Natus Vincere переиграла pro100 в матче ESL One: Road to Rio.
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Известный уфолог обнаружил в кратере Луны инопланетные структуры

Мужчина изучил снимки Луны на сайте проекта LROC и обнаружил необычные структуры.
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В кабмине назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в эфире канала "Россия-1" заявил, что страна может выйти из режима ограничений в конце мая-начале июня.
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Происшествия

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве

Владимира Воронцова взяли под стражу по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции.
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Общество

Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть

Московский Комсомолец 03:53
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Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
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В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

В Москве проведут тесты на коронавирус по крови

В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
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Кино

Хейден Кристенсен вновь сыграет Энакина Скайуокера в сериале «Кеноби»

Голливудский актер Хейден Кристенсен может вновь вернуться к роли Энакина Скайуокера.
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Общество

«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня

Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01
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Общество

Масочный режим назвали послаблением ограничений

Введение в большинстве регионов масочного режима является одним из этапов послабления ограничительных мер, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Взгляд.ру 14:25
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Москвичи стали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков

Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
ИА Московский регион 07:01
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Происшествия

Автомобиль вынесло на тротуар при ДТП в Южно-Сахалинске

По словам очевидцев, Passo от столкновения отлетел на тротуар. На место ДТП прибыли спасатели, медики скорой помощи, сотрудники ГИБДД.
АСТВ 09:13
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Общество

Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах

Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
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Общество

Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты

Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
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Наука

Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков

Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 09:58
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
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Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

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В США начали производство новых противотанковых ракет

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Футбол

В Испании пять футболистов заразились коронавирусом

В стане «фиалок» было выявлено шесть инфицированных, у генуэзцев их оказалось три, при этом один футболист заразился повторно.
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В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
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Кино

Финал 10 сезона «Ходячих мертвецов» может выйти лишь осенью

После финала 8 сезона основного сериала был запущен 4 сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов».
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Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
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Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску

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