Здоровье
РБКДоктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии. В определенной степени у людей, регулярно выпивающих кофе, реже случаются инфаркты даже при наличии ишемической болезни сердца, отметил врач.
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Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Технологии
В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
Evo-rus.com вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Фигурное катание
Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема выразил соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.
Sport.rbc.ru 13:44
Космос
«Роскосмос» создаст аналог спутниковой системы Starlink Илона Маска
«Роскосмос» планирует создать спутниковую систему связи под названием «Сфера», которая станет конкурентом проекта Starlink от компании SpaceX Илона Маска.
Секрет фирмы 11:12
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай госпитализирована с коронавирусом
Обладательница титула «Мисс мира» и звезда индийского кинематографа Айшвария Рай Баччан заразилась коронавирусом, сообщает портал «Аргументы недели».
МИР 24 11:18
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
РИА Новости 08:05
Общество
В Израиле демонстранты дерутся с полицией и требуют отставки Нетаньяху
Ранее NEWS.ru сообщал, что вторая волна коронавируса в Израиле грозит лишить власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
News.ru 17:22
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Авто
Hyundai отзывает в России почти 20 тыс. автомобилей
Сразу 18,5 тысяч Hyundai Santa Fe (CM) попали под отзыв в связи с существующим риском короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC.
Gazeta.SPb 10:21
Футбол
Гендиректор «Лидса»: «В наших планах стать клубом уровня Лиги чемпионов»
Генеральный директор «Лидса» Ангус Кинниэр прокомментировал выход своего клуба в АПЛ.Мы и празднуем, мы очень воодушевлены, мы вернулись на свое место.
Soccer.ru 17:22
Политика
Страны ЕС пригрозили санкциями за нарушение оружейного эмбарго в Ливии
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что рассматривают возможность введения санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии, сообщается на сайте правительства ФРГ.
Московский Комсомолец 14:49
Футбол
«Арсенал» установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии
Лондонский "Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии.
Газета.Ru 17:05
Шоу-бизнес
Экстрасенс Амбарцумян перед смертью жаловалась на угрозы коллекторов
Московский Комсомолец 13:28
Финансы
МВФ предложил заморозить долги бедных стран
Вашингтон, 18 июля 2020, 20:09 — REGNUM Долги бедных стран нужно пока заморозить в связи с экономическим кризисом, сообщила 18 июля журналистам глава МВФ Кристалина Георгиева.
REGNUM 13:09
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Политика
Очередь просили занимать: после Британии Huawei может запретить Канада
Канада может стать следующей страной, которая введет запрет на использование технологий 5G компании Huawei.
Известия 16 июля в 17:01
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в столице.
Коммерсантъ 16:43
Спорт
Глава РУСАДА: я не буду заканчивать жизнь самоубийством
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.
Газета.Ru 16:36
Музыка
На форум «Таврида» в Крым съедутся 150 российских музыкантов
Московский Комсомолец 03:00
Шоу-бизнес
Фигуристка Юлия Липницкая засветила на фото округлившийся живот
Спортсменка не афиширует свое интересное положение, но накануне она показала снимок, на котором заметны изменения в ее фигуре.
OvideO.ru 03:45
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости 16 июля в 00:53
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
RT на русском 04:49
Армия и оружие
В НАТО осудили проверку боеготовности войск России
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску 18 июля заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности при проведении внезапной проверки боевой готовности войск.
Известия 08:18
Футбол
Черышев не сыграет за «Валенсию» в матче с «Севильей» из-за травмы
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участия в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Нева Спорт 16:07