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Доктор Мясников поблагодарил омскую больницу за спасение Навального

Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к врачам из Омска, которые занимались лечением основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По его словам, жизнь политика спасли именно российские медики.В источнике
Подробнее о событии
Город55.ру

Омские медики, спасавшие Навального, ответили московским коллегам

Город55.ру11:40
Царьград

Доктор Мясников встал на защиту омских врачей: «Те, кто лает, ещё будут по стране летать»

Царьград07:42
URA.Ru

Доктор Мясников записал видеообращение к омским врачам Навального

URA.Ruвчера в 12:36
ИА Красная Весна

Омские врачи, а не немецкие, спасли жизнь Навального — Мясников

ИА Красная Весна02:57
Московский Комсомолец

Мясников обратился к спасшим Навального врачам и рассказал о «гневе Бога»

Московский Комсомолецвчера в 14:17
БК55

Доктор Мясников — омским врачам: «Мы вами гордимся!»

БК5503:27
РИА Новости

Мясников обратился к спасшим Навального врачам

РИА Новостивчера в 12:31

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известия11:26
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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Муж Анастасии Заворотнюк заработал 100 млн рублей на лечение актрисы

Фигурист не только оплатил дорогостоящие процедуры и лечение Заворотнюк, которое проходило как в России, так и за рубежом, но и рассчитался со всеми долгами, которые имелись у пары до тяжелой болезни актрисы.
iReactor04:48
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В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Piter.tv28 августа в 04:15
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