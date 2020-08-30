Муж Анастасии Заворотнюк заработал 100 млн рублей на лечение актрисы

Фигурист не только оплатил дорогостоящие процедуры и лечение Заворотнюк, которое проходило как в России, так и за рубежом, но и рассчитался со всеми долгами, которые имелись у пары до тяжелой болезни актрисы.