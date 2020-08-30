Доктор Мясников поблагодарил омскую больницу за спасение Навального
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Врач и телеведущий Александр Мясников обратился к врачам из Омска, которые занимались лечением основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По его словам, жизнь политика спасли именно российские медики.В источнике
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Мясников обратился к спасшим Навального врачам и рассказал о «гневе Бога»
Московский Комсомолецвчера в 14:17