Коронавирус
Вести.RuДоктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Читать в источнике
Оценить1,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Культура
Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала
Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor 16:06
Здоровье
Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев
На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру 03:05
Космос
Специалисты NASA установили вертолёт на марсоход Perseverance
Вашингтон, 11 апреля 2020, 12:42 — REGNUM На марсоход Perseverance установлен малый винтокрылый летательный аппарат для проведения эксперимента на Марсе, сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.
REGNUM 05:42
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
Странно, что Грета не призывает выключить еще ИВЛ, которые ведь тоже потребляют электроэнергию.
Эхо Москвы 16:00
Происшествия
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин
Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59
Футбол
Эмилиано Ригони: «Сокращение зарплат? Полностью согласен!»
В эксклюзивном интервью bobsoccer.ru полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказывает о своей жизни на карантине.
Bobsoccer 06:35
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Гаджеты
Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты
Названы лучшие для покупки подержанные видеокарты.
Ferra 12:39
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 16:43
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo
Известно, что в основу новинки ляжет платформа Alfa Romeo Giorgio, которая используется седаном Giulia и внедорожником Stelvio.
SpeedMe 09 апреля в 03:04
Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль 05:01
Здоровье
Шведский врач сделал мрачный прогноз по пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса станет причиной смерти большого количества пожилых людей и средняя продолжительность жизни в Швеции сильно опустится, рассказал шведский врач Ингве Густафсон.
Экономика сегодня 05:11
Армия и оружие
Близ Луганска ранение получил один украинский военнослужащий
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в зоне боевых действий в районе поселка Новозвановка близ города Луганск, заявил пресс-центр штаба Операции объединенных сил 11 апреля журналистам, сообщает Интерфакс Украина.
ИА Красная Весна 12:44
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Происшествия
Самолет с российскими туристами прибыл в аэропорт Петербурга из Кипра
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Кипра, которые не смогли вылететь в Россию по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в аэропорт Пулково.
ТАСС вчера в 13:54
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Авто
Опубликованы фото салона кроссовера Kia Sonet
В Сети опубликовали фотографии салона новой модели южнокорейского кроссовера KIA Sonet.
Rusargument 04:20
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Политика
Глава СПЧ предложил обсудить вопрос о цифровом контроле после пандемии
Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что к вопросу о введении контроля за гражданами после окончания ситуации с распространением коронавируса необходимо будет вернуться, так как «это опасная тема».
Московский Комсомолец 16:26
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Общество
Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.
РБК 14:35
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Наука
На моделировании показали, как коронавирус распространяется при кашле
МедиаПоток вчера в 06:33
Наука
Ученые: люди редко отличают ложные воспоминания от реальности
Навязанные человеку ложные воспоминания часто не отличаются от того, что было на самом деле.
NewInform 17:15