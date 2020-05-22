Коронавирус

РБКРБКДоктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Мясников подчеркнул, что в стране не искажают статистику. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень смертности от COVID-19 в России в 7,5 раза ниже среднемировых показателей. По ее словам, причиной этого является быстрая госпитализация заболевших.
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с чего всё началось
В ходе интервью журналисту Владимиру Соловьёву на его YouTube-канале
 медик отметил, что имел в виду не только Россию, но и другие страны бывшего СССР.
Московский Комсомолецвчера в 23:01

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Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Газета.Ru02:55

Мясников озвучил причину низкой смертности от коронавируса в России

Российская газета01:28

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

РБК00:25

Мясников объяснил «русское чудо» во время пандемии COVID-19

РЕН ТВвчера в 23:21

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время пандемии

РИА Новостивчера в 22:21

Мясников назвал возможные причины низкой смертности от коронавируса в России

Вечерняя Москвавчера в 07:43

Доктор Мясников высказался о причинах низкой смертности от коронавируса в России

Rambler News Serviceвчера в 05:02
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили более 70 случаев COVID-19

Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, один человек скончался, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:28
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Общество

Российские ученые успешно испытали на себе вакцину от коронавируса

Гинцбург отметил, что при использовании вакцины не выявлено побочных эффектов, все, кто ее получил, «живы, здоровы».
РБК 03:32
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
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Происшествия

На Украине мужчина расстрелял из охотничьего ружья семь человек

"Сегодня, около 01.00 (совпадает с мск), в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:41
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Общество

Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
1,9K
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 10:38
1,2K
Общество

Госдума одобрила двукратное увеличение пособия по уходу за детьми

Минимальный размер пособия по уходу за первым и последующими детьми увеличится в два раза — до 6752 рублей.
IrkutskMedia вчера в 22:42
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Авто

Renault представил обновлённый Kaptur для России

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
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Происшествия

В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
2
Здоровье

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
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Экономика

Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
1K
Авто

Виртуальный спорткар Mazda показали на видео

Японский автопроизводитель опубликовал видео с гоночным спорткаром RX—Vision GT3.
SpeedMe 03:25
Общество

За сутки в Крыму с коронавирусом госпитализированы 10 человек

У второго заболевшего COVID-19 был выявлен лабораторно: пациент обратился за медпомощью с признаками ОРВИ, а приказом Минздрава сейчас у всех пациентов с ОРВИ старше 65 лет обязательно берут тест на коронавирус.
Вести.Севастополь 03:05
5
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
12
Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
127
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Общество

Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд

Пятерка богатейших -- Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) увеличили свое состояние на $75,5 млрд, или на 19% -- это 21% от общего прироста.
Коммерсантъ 03:56
6
Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
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Футбол

AFP: «Монако» планирует продать 30 игроков этим летом

В «Монако» планируют сократить расходы на зарплаты, продав 30 игроков. На трансферах монегаски хотят заработать около 50 миллионов евро.
Матч ТВ 01:39
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
419
Армия и оружие

Военных экологов забросят на Ямал для уборки металлолома

Винтокрылые машины доставят на полуостров Ямал военнослужащих экологического взвода и триста тонн спецоборудования - все, что молжет потребоваться для очистки Арктики от мусора.
Российская газета 01:46
Общество

В России выявили еще 8 894 случая COVID-19

Выявлены 8 894 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс 03:55
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Хоккей

Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках

Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport 01:15
Игры

Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam

Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv 20 мая в 14:40
24
Общество

Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд

Общее число жертв коронавируса в России достигло 3249.
РБК 03:40
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Мясников Александр Леонидович
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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