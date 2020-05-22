с чего всё началось

Мясников подчеркнул, что в стране не искажают статистику. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень смертности от COVID-19 в России в 7,5 раза ниже среднемировых показателей. По ее словам, причиной этого является быстрая госпитализация заболевших.

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 419

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Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 915

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Происшествия В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 2

Здоровье В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 225

Авто Виртуальный спорткар Mazda показали на видео Японский автопроизводитель опубликовал видео с гоночным спорткаром RX—Vision GT3.

Общество За сутки в Крыму с коронавирусом госпитализированы 10 человек У второго заболевшего COVID-19 был выявлен лабораторно: пациент обратился за медпомощью с признаками ОРВИ, а приказом Минздрава сейчас у всех пациентов с ОРВИ старше 65 лет обязательно берут тест на коронавирус. 5

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 12

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 542

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Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.