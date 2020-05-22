Коронавирус
РБКДоктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Мясников подчеркнул, что в стране не искажают статистику. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень смертности от COVID-19 в России в 7,5 раза ниже среднемировых показателей. По ее словам, причиной этого является быстрая госпитализация заболевших.
Читать в источнике
Оценить867
с чего всё началось
В ходе интервью журналисту Владимиру Соловьёву на его YouTube-канале медик отметил, что имел в виду не только Россию, но и другие страны бывшего СССР.Московский Комсомолецвчера в 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Мясников объяснил «русским чудом» низкую смертность от коронавируса в России
Московский Комсомолецвчера в 23:01
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 02:33, Ашберн
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили в пятницу, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военнослужащий погиб, семь пострадали.
РИА Новости 00:44
Политика
У РФ есть план «Б»: МИД о выходе США из договора по открытому небу
В МИД России прокомментировали ситуацию о том, что США могут выйти из договора по открытому небу.
РЕН ТВ вчера в 12:04
Интернет
Роскачество предупредило кинолюбителей об опасности пиратских сайтов
Использование пиратских интернет-ресурсов для просмотра и скачивания фильмов несет опасность заражения компьютера вредоносной программой, а также потерей персональных данных, говорится в сообщении Роскачества.
ПРАЙМ 01:12
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Авто
Renault представил обновленный Kaptur для России
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса
Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что вакцина от коронавируса для широкого распространения может появиться уже в конце июля.
ProstoProSport вчера в 15:04
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru вчера в 05:34
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения
Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи
На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru вчера в 11:20
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Футбол
Чемпионат Испании возобновится 12 июня севильским дерби
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что 12 июня является ориентировочной датой возобновления чемпионата Испании.
Soccer.ru вчера в 20:54
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе
Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
Общество
Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров
Ранее Любимова сообщила, что в сентябре федеральные театры будут постепенно возвращаться к прежней работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Москва 24 вчера в 15:35
Экономика
Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Общество
Госдума одобрила двукратное увеличение пособия по уходу за детьми
Минимальный размер пособия по уходу за первым и последующими детьми увеличится в два раза — до 6752 рублей.
IrkutskMedia вчера в 22:42
Происшествия
Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году.
ТАСС 01:53