Коронавирус

РБКРБКДоктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Мясников подчеркнул, что в стране не искажают статистику. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень смертности от COVID-19 в России в 7,5 раза ниже среднемировых показателей. По ее словам, причиной этого является быстрая госпитализация заболевших.
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с чего всё началось
В ходе интервью журналисту Владимиру Соловьёву на его YouTube-канале
 медик отметил, что имел в виду не только Россию, но и другие страны бывшего СССР.
Московский Комсомолецвчера в 23:01

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Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Газета.Ru02:55

Мясников озвучил причину низкой смертности от коронавируса в России

Российская газета01:28

Мясников назвал возможные причины низкой смертности от коронавируса в России

Вечерняя Москвавчера в 07:43

Мясников объяснил «русское чудо» во время пандемии COVID-19

РЕН ТВвчера в 23:21

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время пандемии

РИА Новостивчера в 22:21

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

РБК00:25

Доктор Мясников высказался о причинах низкой смертности от коронавируса в России

Rambler News Serviceвчера в 05:02
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Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

Госдума приняла закон о базе данных всего населения России

Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49
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Происшествия

Отменено решение о продлении ареста Арашуковых

Вести.Ru 05:15
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Экономика

МФО зарабатывают на невнимательности клиентов

МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Футбол

Кикнадзе: всю ответственность в «Локомотиве» несет гендиректор

Ответственность за все, что происходит в футбольном клубе, несет его генеральный директор, заявил занимающий аналогичную должность в московском "Локомотиве" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 05:16
Общество

Госдума увеличила пособия по уходу за детьми для неработающих граждан

Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
РИА Новости 05:26
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Музыка

Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
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Общество

Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»

Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
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Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним

Недавно певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сообщили о разводе.
ФАН вчера в 17:32
8
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
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Здоровье

Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату

Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату. В частности, речь идет о сотрудниках приемного покоя городской клинической больницы.
Первый Тульский вчера в 16:22
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Происшествия

На Украине мужчина застрелил семь человек из охотничьего ружья

РБК 05:07
48
Здоровье

Главврач красноярской больницы рассказал о состоянии вахтовиков

Корчагин рассказал, что один пациент скончался, у него болезнь развивалась стремительно.
RuNews24.ru 03:12
3
Общество

Попова рассказала о требованиях после снятия ограничений из-за COVID

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».
РБК 04:10
3
Общество

Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
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Здоровье

Карта коронавируса в Тверской области: в каких районах выявлены заболевшие 22 мая

Жителей региона просят ограничить посещение мест массового скопления людей, а пожилых жителей Тверской области — оставаться дома.
Афанасий-бизнес 03:51
17
Здоровье

Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму

Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Lenta.ru 04:39
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Кино

Звезды «Игры престолов» появятся в новом фильме про вампиров

Сюжет нового фильма расскажет о приключениях охотника на вампиров Ван Хельсинга, которого сыграет Динклэйдж.
Экономика сегодня вчера в 08:22
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Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине

Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Происшествия

В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
3
Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
2,7K
Здоровье

В дежурных группах амурских детсадов устроят «чистку рядов»

По словам Ольги Кургановой, допускается движение воспитателей и медицинского персонала между группами дошкольных учреждений.
Амурская правда 02:52
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
1K
Общество

Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня

Режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен в Краснодарском крае до 6 июня, говорится в заявлении губернатора региона Вениамина Кондратьева.
МИР 24 вчера в 08:07
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Происшествия

Новосибирские пожарные косили траву ножницами

Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
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Мясников Александр Леонидович
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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