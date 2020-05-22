с чего всё началось

Мясников подчеркнул, что в стране не искажают статистику. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень смертности от COVID-19 в России в 7,5 раза ниже среднемировых показателей. По ее словам, причиной этого является быстрая госпитализация заболевших.

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

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