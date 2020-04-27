Общество
Lenta.ruДоктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
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Экономика
Пенсия автоматически увеличивается при достижении 80-летнего возраста
Всем южноуральцам, которым исполнилось 80 лет, производится перерасчет страховой пенсии по старости Перерасчет происходит автоматически, а размер фиксированной выплаты увеличивается в два раза Автор: Служба новостей Фото: Сайт ПФР Дата: 27.04.2020 (CHELINDUSTRY) При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты.
Chelindustry.ru 06:45
Здоровье
Мариинская больница начала прием больных с коронавирусом
В понедельник, 27 апреля, еще один стационар начал принимать больных с коронавирусом в Петербурге.
Piter.tv 13:10
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Общество
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 17:51
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
Кино
Гамора из «Стражей Галактики» могла выглядеть совсем иначе: первый арт
Художник из Marvel Studios Энди Парк поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте первым концепт-артом Гаморы для "Стражей Галактики".
Российская газета 07:39
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
РБК 25 апреля в 17:22
Гаджеты
Новые наушники Google Pixel Buds уже поступили в продажу
Goroday.ru 17:15
Космос
С Байконура стартовала «Ракета Победы»
Ракета-носитель «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», успешно вывела российский космический корабль на расчётную орбиту.
Радио 1 25 апреля в 08:16
Политика
Поручение главы Хакасии - начало беспрецедентной информационной закрытости
Как стало известно 19rus.info, архитектором данного Поручения стал первый заместитель главы Николай Миронов.
ИА Хакасия 19:10
Общество
Работающим гражданам старше 65 лет оформили около 1,4 млн больничных
С 6 по 30 апреля около 1,4 миллионов больничных оформили работающие россияне старше 65 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 11:00
Экономика
В российских аптеках подорожали лекарства
В российских аптеках в марте стоимость лекарств увеличилась на 9 процентов, чем в тот же период годом ранее.
Lenta.ru 19:33
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Общество
Осипов пожаловался Путину на нехватку лесных инспекторов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросил помощи у президента Владимира Путина в увеличении числа лесных инспекторов для улучшения контроля за лесопожарной обстановкой.
Чита.Ру 08:06
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Общество
Россиян предложили штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.
Москва 24 вчера в 19:20
Политика
Советник президента Южной Кореи сообщил, что Ким Чен Ын здоров
Парламентская газета 01:53
Здоровье
Найдено средство от смертельного симптома коронавируса
Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.
Lenta.ru 18:44
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».
Lenta.ru 03:33
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Гаджеты
Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI
Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.
Ведомости 19:40
Общество
«Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом»
Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».
Медиазона 15:53
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 17:27