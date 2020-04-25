Общество
Lenta.ruДоктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
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Острослов Садальский высмеял доктора Мясникова, сравнив его с Малышевой
LentaChel.ru25 апреля в 01:31
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Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости 14:01
Здоровье
Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
Комсомольская правда 09:45
Политика
В Кремле ответили на обвинения в попытке отравить чешских чиновников
Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения чешских СМИ о россиянине, который якобы прибыл в эту страну с целью покушения на местных чиновников.
Московский Комсомолец 06:11
Наука
Российские ученые нашли вещество, твердое как алмаз
Ранее российские физики под руководством профессора Сколтеха и МФТИ Артема Оганова создали эволюционный алгоритм предсказания кристаллических структур USPEX, а затем на его основе предложили список твердых и сверхтвердых материалов, имеющих потенциальное приложение во многих областях промышленности.
РИА Новости 05:50
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о личной жизни Юлии Михалковой
Юлия Михалкова, актриса, звезда «Уральских пельменей», писательница и просто красавица, свою личную жизнь держит подальше от чужих глаз.
7Дней.ру 10:30
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
Наука
Российские учёные впервые клонировали телёнка
Российские учёные впервые клонировали телёнка.
Ferra 25 апреля в 14:15
Игры
Ролевую игру Cyberpunk 2077 покажут на цифровом шоу Summer of Gaming
Сан-Франциско, США, 27 апреля 2020, 14:17 — REGNUM Новым участником программы цифрового мероприятия Summer of Gaming от портала IGN станет ролевая игра Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED.
REGNUM 07:17
Политика
Британский МИД не подтвердил смерть лидера КНДР Ким Чен Ына
Глава МИД Великобритании не подтвердил информацию о смерти главы КНДР Ким Чен Ына.
ToDay News Ufa вчера в 08:02
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Космос
Телескоп Хаббл показал потрясающие изображения космоса
Космическому телескопу Хаббл исполнилось 30 лет, и в ознаменование этого события были опубликованы потрясающие снимки космоса.
Южный Федеральный 25 апреля в 06:46
Общество
В Минюсте объяснили предложение о штрафах за лай собак по ночам
Напомним, ранее на сайте Минюста появилось сообщение об ответственности за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и сигнализацию, которая предусмотрена в проекте нового КоАП.
Аргументы и Факты 08:32
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Общество
В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.
RT на русском 16:13
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru 20:40
Общество
«Открытые медиа»: из больницы в Коммунарке увольняются медсестры из-за условий работы
Из московской больницы в Коммунарке, где лечат больных с коронавирусом, в марте - апреле уволились десятки медсестер и других сотрудников младшего медперсонала.
Znak.com 05:35
Энергетика
Нефтяная компания Diamond Offshore из США подает на банкротство
Diamond Offshore, которая заявляла об убытках еще до текущего падения цен на нефть, подала на банкротство в понедельник, 27 апреля.
BFM.ru 21:04
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Армия и оружие
В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 04:01
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению
По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Футбол
Чемпионат Аргентины досрочно завершен из-за пандемии коронавируса
Ранее лига приостановила турнир из-за пандемии коронавируса. В течение двух следующих лет ни одна из команд не покинет элитный дивизион.
Bookmaker-ratings.ru 15:30
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Здоровье
Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России
Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч.
РИА Новости 19:56
Общество
На границах Алтайского края вводится пропускной режим
Все дороги межрегионального значения будут оборудованы пропускными постами, на данный момент ведутся работы по их установке.
Evo-rus.com 08:43
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13