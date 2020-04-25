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Энергетика Нефтяная компания Diamond Offshore из США подает на банкротство Diamond Offshore, которая заявляла об убытках еще до текущего падения цен на нефть, подала на банкротство в понедельник, 27 апреля.

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