Общество
Lenta.ruДоктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
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Острослов Садальский высмеял доктора Мясникова, сравнив его с Малышевой
LentaChel.ru25 апреля в 01:31
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Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек
Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости 15:13
Кино
В разработку запущена телеадаптация серии Brothers in Arms
Gearbox и сценарист Скотт Розенбаум («Королева Юга») занимаются телеадаптацией серии видеоигр Brothers in Arms.
Игромания.ру 09:39
Политика
Депутаты из партии Зеленского призвали смягчить карантин на Украине
Ряд депутатов фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" попросили украинского премьера Дениса Шмыгаля смягчить карантин в тех регионах страны, где наблюдается медленное распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 20:41
Общество
ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК 21:06
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости 22:42
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
Общество
Масочный режим введут в Новосибирской области
Масочный режим вводят в общественных местах в Новосибирской области, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.
Sibnet Новости 01:31
Экономика
С представителем пенсионного фонда обсуждаем новые финансовые возможности появившиеся у населения
С представителем пенсионного фонда обсуждаем новые финансовые возможности появившиеся у населения в этом году
Первый Ярославский 08:29
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о том, как чувствует себя глава КНДР Ким Чен Ын.
Газета.Ru 19:18
Происшествия
167 детей пострадали в Кемерове за выходные
У пяти пострадавших — укусы собак и кошек, у восьми — открытые раны, ещё у 10 — переломы, 58 детей уже успели покусать клещи.
Газета Кемерова 22:58
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
Происшествия
Полсотни медиков Новосибирской области заразились коронавирусом
Сотрудников медицинских организаций Новосибирской области начали тестировать на коронавирус «с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции».
ЧС-ИНФО 21:47
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 07:42
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Общество
Российский вирусолог спрогнозировал спад заражений COVID-19 в мае
Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Известия 21:00
Политика
Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.
РИА Новости 08:44
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания вчера в 05:50
Здоровье
Во Франции начали лечить коронавирус средством от артрита
Лекарство от ревматоидного артрита показали эффективность с борьбе с одним из смертельных симптомов коронавируса — гиперцитокинемией, или цитокиновым штормом.
РЕН ТВ 17:24
Религия
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина
Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Здоровье
США дополнили список симптомов коронавируса
Американские специалисты дополнили ранее утвержденный список типичных симптомов коронавируса.
ФАН вчера в 16:33
Экономика
Субсидии в размере 12130 рублей получат предприниматели, пострадавшие из-за пандемии
Предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, получат субсидии в размере 12130 рублей.
PrimaMedia.ru 19:06
Здоровье
Более 100 человек заразились коронавирусом в Забайкалье
Число заразившихся коронавирусом в Забайкальском крае превысило 100 человек, 16 из них – дети, сообщили 27 апреля «МК в Чите» в оперативном штабе региона.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:57
Авто
Эксперты рассказали, как экономят топливо профессиональные перевозчики
Тарантас Ньюс 03:10