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Общество Вирусолог рассказал, когда ждать конца эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн выступил с прогнозом о том, когда в России стабилизируется ситуация с коронавирусом, а число заболевших COVID-19 пойдет на спад. 89

Общество Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1". 16

Общество Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. 7

Экономика Кремлю доложили: Российские пенсионеры просто зажрались Эксперты предлагают новые способы выяснения, как страховая пенсионная система РФ выполняет следующие функции: сглаживание изменения дохода в периоды до и после выхода на пенсию, защиту пенсионеров от бедности, обеспечение баланса между уровнем пенсий и заработных плат. 4

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Общество Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции. 3,9K

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Экономика Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК. 593

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Футбол Уткин заступился за вратаря Фролова Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.

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