Общество
Lenta.ruДоктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
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Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию, чем коронавирус
Комсомольская правдавчера в 21:34
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Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих
Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
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Россия вошла в топ-5 стран с наибольшими военными расходами
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Вирусолог рассказал, когда ждать конца эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн выступил с прогнозом о том, когда в России стабилизируется ситуация с коронавирусом, а число заболевших COVID-19 пойдет на спад.
Ридус вчера в 23:52
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Ученые предположили, что именно современная пустыня в древности была самым опасным местом на Земле.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Общество
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Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:09
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
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Кремлю доложили: Российские пенсионеры просто зажрались
Эксперты предлагают новые способы выяснения, как страховая пенсионная система РФ выполняет следующие функции: сглаживание изменения дохода в периоды до и после выхода на пенсию, защиту пенсионеров от бедности, обеспечение баланса между уровнем пенсий и заработных плат.
Свободная Пресса вчера в 07:19
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Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Энергетика
В Польше захотели арестовать активы «Северного потока — 2»
Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Коввальский в беседе с Wprost.
РИА Новости 00:26
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Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Полина Гагарина устроила праздник для отмечающей трехлетие дочери Мии
Мия Исхакова отпраздновала трехлетие 26 апреля, а домашнее видео с праздника Полина Гагарина показала поклонникам в своем микроблоге.
Дни24 вчера в 13:11
Общество
Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам
В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
РИА Новости вчера в 07:22
Общество
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
РИА Новости 26 апреля в 05:26
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:57
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Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.
Российская газета вчера в 21:56
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Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
Здоровье
Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru вчера в 21:47
Кино
Beat Film Festival покажет фильмы на «КиноПоиск HD»
Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».
News.ru вчера в 07:04
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия вчера в 21:48
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В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Российская газета вчера в 13:23
Общество
В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ вчера в 02:38
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
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Уткин заступился за вратаря Фролова
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем "Крыльев Советов" Евгениев Фроловым.
Газета.Ru вчера в 22:11
Здоровье
27 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперативного штаба на утро понедельника, 27 апреля, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 03:26
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru вчера в 20:40
Общество
Валуев ответил футболисту Фролову, раскритиковавшему правительство
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Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия вчера в 00:43