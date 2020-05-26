Общество
Наша версияДоктор Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
Для ежедневного применения подходит обычное мыло, а антибактериальное стоит использовать в особых случаях. Такое мнение высказал телеведущий, доктор Александр Мясников в эфире канала «Россия 1». «Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — отметил он.
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Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Политика
В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Кадырова
Позднее, 22 мая, спикер республиканского парламента Магомед Даудов опроверг информацию о заражении Кадырова коронавирусом.
РБК 06:48
Здоровье
В Башкирии коронавирусом заболели более 300 медработников
На брифинге по коронавирусу 26 мая министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о заболевших COVID-19 медиков.
Телеканал UTV 06:41
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Футбол
Аллегри хочет вернуться к работе, им интересуются «ПСЖ» и «МЮ»
Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри готов вернуться к работе после годичного перерыва, сообщают итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс 02:19
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой установили черный памятник
Московский Комсомолец вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Переживший инсульт актер Алексей Янин встал на ноги
Инсульт Алексей Янин перенес в 2015 году. Ему стало плохо дома и жена вызвала скорую, которая увезла актера в больницу.
Телеканал 360° вчера в 15:35
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Политика
Песков рассказал, как изменится жизнь после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса повлияла на повседневную жизнь, однако рано или поздно эпидемия закончится, и все вернется в нормальное русло.
ФАН 06:46
Общество
26 мая коронавирус выявили еще у 105 жителей Тульской области
Сегодня, 26 мая, коронавирусная инфекция обнаружена еще у 105 жителей Тульской области.
Первый Тульский 03:48
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Экономика
ЦБ проверил устойчивость банков к шокам
Банк России на первом этапе провел стресс-тестирование на устойчивость к экономическим шокам 20 крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора .
Вести.Ru 06:18
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Здоровье
В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 11:40 — REGNUM В Свердловской области случаи заражения коронавируной инфекцией подтверждены у 279 человек.
REGNUM вчера в 04:40
Кино
Сыгравшая Екатерину II Юлия Снигирь заступилась за сериал «Великая»
РИА Новости 05:05
Происшествия
На вандала, громившего мемориал в Подмосковье, завели дело
Подмосковные полицейские завели уголовное дело о вандализме после публикации видео, на котором мужчина громит мемориал в подмосковной Черноголовке, рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 05:40
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 00:30
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Наука
Новая модель мозга поможет приблизить лечение стволовыми клетками
Ученые собираются использовать новую модель для составления специальной карты развития клеток мозга.
Популярная механика 06:27
Единоборства
Сен-Пьер: «Не поставил бы свой дом на Гэтжи в бою против Хабиба»
Sport24.ru 24 мая в 23:30
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области.
РЕН ТВ 07:01