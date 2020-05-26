Общество
Наша версияДоктор Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла
Для ежедневного применения подходит обычное мыло, а антибактериальное стоит использовать в особых случаях. Такое мнение высказал телеведущий, доктор Александр Мясников в эфире канала «Россия 1». «Врачи не очень хорошо относятся конкретно к антибактериальному мылу», — отметил он.
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Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
7Дней.ру вчера в 04:00
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Общество
За сутки в России выявили 8915 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в России выявили 8915 новых случаев заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, эта цифра уже 11 дней не превышает 10 тыс. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией во вторник, 26 мая.
Известия 03:35
Авто
На авторынке России появится новый бренд CheryExeed
Ожидается, что первым экземпляром нового бренда станет новый ТХL. На следующий год планируется выход нового кроссовера XV.
RuNews24.ru 04:27
Здоровье
В Японии заявили об опасности медицинских масок для детей
Токио, 26 мая 2020, 06:45 — REGNUM Ношение медицинских масок может быть опасным для детей младше двух лет, сообщает Ассоциация педиатров Японии.
REGNUM вчера в 23:45
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился 26 мая на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда он был вызван в срочном порядке в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников.
ТАСС 04:39
Общество
В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ
По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Газета.Ru 04:09
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Общество
Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге
В ходе проверок на складе алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка короновируса, выявлены нарушения.
ИА Красная Весна 03:48
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
Российская автомобильная компания «Группа ГАЗ» готовится к выпуску новой модели микроавтобуса «Газель» следующего поколения, сообщает информационное издание «Российская газета».
NewInform вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о разводе с Джиганом
Несколько месяцев в соцсетях не утихает тема о разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Ещё недавно у них появился четвертый ребенок.
Pravda.Ru 02:42
Политика
Владимир Путин вернулся в Кремль после самоизоляции
Дни24 вчера в 09:06
Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Армия и оружие
Ополчение ДНР уничтожило шесть минометов украинских силовиков
Русская Планета 05:30
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Игры
Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13
Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews 03:52
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Здоровье
Число умерших пациентов с COVID-19 в Саратовской области выросло до 25
Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области увеличилось до 25, последние три случая связаны со смертью женщин в возрасте старше 80 лет, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Общество
Минкомсвязь: данные оформлявших цифровые пропуска будут уничтожены
Несколько дней назад в блоге компании AnalogBytes Conference проанализировали текст соглашения на обработку персональных данных, с которым соглашаются граждане при оформлении пропусков.
Коммерсантъ 05:14