Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruДоктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Александр Мясников
Эпидемия, так или иначе, скоро пойдет на спад, но возбудитель COVID-19 останется среди нас. Перейдет в ранг очередного возбудителя ОРЗ, каких и без него у нас множество.
— Александр Мясников, врачИА Красная Весна 09:41

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