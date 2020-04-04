Коронавирус
Lenta.ruДоктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Эпидемия, так или иначе, скоро пойдет на спад, но возбудитель COVID-19 останется среди нас. Перейдет в ранг очередного возбудителя ОРЗ, каких и без него у нас множество.
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Доктор Мясников признал ошибку в оценке коронавируса: эпидемия продлится 2-3 года
Московский Комсомолец08:08
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Политика
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Космос
Ученые создали антибактериальное покрытие для жилых отсеков космических аппаратов
Инженер, биолог и технолог из Великобритании и Китая создали новый материал с антибактериальными свойствами, который может быть использован в космосе.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Политика
В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса
Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.
Общество
Оптимистичным назвали развитие ситуации с коронавирусом в России
В России сценарий развития коронавирусной инфекции весьма оптимистичный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Общество
В Москве продезинфицируют общественные места
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Гаджеты
Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band
Футбол
Агент опроверг продление контракта Хакими с «Реалом»
Агент защитника «Реала» Ашрафа Хакими Алехандро Камано не подтвердил информацию о продлении контракта игрока с мадридцами.
Киберспорт
Blizzy заменит RAMZES666 в Ninjas in Pyjamas
Евгений 'Blizzy' Ри заменит Романа 'RAMZES666' Кушнарёва. Об этом сообщил капитан команды Питер 'ppd' Дагер в своем twitter-аккаунте.
Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Космос
Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях
Второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Музыка
Группа Little Big даст онлайн-концерт
Шоу-бизнес
Гузеева пожелала смерти хейтерам
Общество
Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг
Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.
Происшествия
МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва газа в Орехово-Зуеве
Аварийно-спасательные работы в пострадавшем от взрыва газа пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве завершены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Общество
Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев
С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
Энергетика
Лукашенко требует втрое снизить цену на российский газ
Минск, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Официальный Минск поставил вопрос о пересмотре контрактных цен на поставки российского газа в Белоруссию.
Общество
Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
Авто
Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan
Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Общество
В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов
Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Хоккей
«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ через один сезон
Хоккейный клуб «Адмирал» планирует вернуться в КХЛ через один сезон, сообщила 3 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
WP: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в интернет
Несколько тысяч записей частных видеозвонков, осуществленных через сервис компании Zoom Video Communications, позволяющий организовывать видеоконференции, оказались в открытом доступе в интернете.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в пятницу во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.