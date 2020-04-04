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Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

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