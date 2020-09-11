Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал радоваться тому, что данные о числе заразившихся коронавирусом растут. Об этом он рассказал изданию "Подъем". По его словам, эти сведения говорят только о результатах положительных тестов.В источнике
С чего всё началось
«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся
Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета.
Подъём05:43
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