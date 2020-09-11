Врач и телеведущий Александр Мясников призвал радоваться тому, что данные о числе заразившихся коронавирусом растут. Об этом он рассказал изданию "Подъем". По его словам, эти сведения говорят только о результатах положительных тестов.

С чего всё началось «Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Подъём 05:43