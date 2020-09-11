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РИА Новости
РИА Новости

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал радоваться тому, что данные о числе заразившихся коронавирусом растут. Об этом он рассказал изданию "Подъем". По его словам, эти сведения говорят только о результатах положительных тестов.В источнике
С чего всё началось
Подъём

«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся

Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета.
Подъём05:43
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Lenta.ru

Вирусолог ответил на призыв Мясникова радоваться росту заболеваемости COVID-19

Lenta.ru11:59
URA.Ru

Вирусолог ответил Мясникову: чем грозит рост заболеваемости COVID

URA.Ru10:44
Подъём

«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся

Подъём05:43
РИА Новости

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

РИА Новости08:47
Московский Комсомолец

Мясников: рост числа случаев коронавируса – повод для радости

Московский Комсомолец09:45
Фонтанка.Ру

«Бессмысленные цифры от лукавого». Глава коронавирусного инфоцентра отреагировал на рост числа заразившихся

Фонтанка.Ру07:53
РБК

Доктор Мясников предложил радоваться росту числа зараженных COVID-19

РБК09:20

Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.
ТАСС09:34
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. "В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика.
ТАСС07:58
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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ЕР проверит заявление саратовского депутата о «безработных тунеядцах»

"Единая Россия" проверит заявление секретаря Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяны Ковинской относительно выплат жителям, оставшимся без работы, заявил секретарь реготделения ЕР, депутат Госдумы Николай Панков.
РИА Новости11:07
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Власти Сербии поприветствовали усиление присутствия США на Балканах

Ранее сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с премьером Косова Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
Говорит Москва12:28

Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольскийвчера в 11:35
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