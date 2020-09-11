Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Мясников призвал помнить, что число положительных тестов будет только расти, так как коронавирус никуда не уйдет. При этом данные о тяжести состояния больных, смертности и пациентах в реанимации позволят определить степень опасности коронавируса, добавил доктор.В источнике
С чего всё началось
«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся
Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета.
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