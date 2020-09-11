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Lenta.ru
Lenta.ru

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

Мясников призвал помнить, что число положительных тестов будет только расти, так как коронавирус никуда не уйдет. При этом данные о тяжести состояния больных, смертности и пациентах в реанимации позволят определить степень опасности коронавируса, добавил доктор.В источнике
С чего всё началось
Подъём

«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся

Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета.
Подъём05:43
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VSE42.RU

Известный врач предложил радоваться увеличению количества больных коронавирусом

VSE42.RU08:00
Фонтанка.Ру

«Бессмысленные цифры от лукавого». Глава коронавирусного инфоцентра отреагировал на рост числа заразившихся

Фонтанка.Ру07:53
News.ru

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заражённых COVID-19

News.ru07:37
Lenta.ru

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

Lenta.ru07:38
Московский Комсомолец

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заразившихся коронавирусом

Московский Комсомолец06:35
Ридус

Мясников призвал радоваться увеличению числа заразившихся коронавирусом

Ридус06:17
Подъём

«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся

Подъём05:43

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
RT на русском07:10
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Группа ГАЗ начала продажи автомобилей «ГАЗель NEXT» во Вьетнаме

Во Вьетнам планируется поставлять линейки коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT», включающей цельнометаллические фургоны, бортовые автомобили, а также микроавтобусы вместимостью 17 и 19 пассажирских мест.
Бизнес News. Время зарабатывать06:43

Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
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Медведев отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Фекиру и Эриксену

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру и полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену.
Чемпионат07:36

В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября о попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к российской границе над Черным морем, а также о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями в конце августа.
Известия07:39
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