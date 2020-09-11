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Lenta.ru
Lenta.ru

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

Россиянам стоит радоваться, что число случаев коронавируса в стране растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее образуется популяционный иммунитет.В источнике
С чего всё началось
Подъём

«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся

Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета.
Подъём05:43
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РБК

Доктор Мясников предложил радоваться росту числа зараженных COVID-19

РБК09:20
Фонтанка.Ру

«Бессмысленные цифры от лукавого». Глава коронавирусного инфоцентра отреагировал на рост числа заразившихся

Фонтанка.Ру07:53
URA.Ru

Мясников порадовался росту числа заразившихся коронавирусом

URA.Ru08:37
РИА Новости

Мясников советует радоваться росту числа случаев коронавируса

РИА Новости08:47
Lenta.ru

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

Lenta.ru07:38
Московский Комсомолец

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа заразившихся коронавирусом

Московский Комсомолец06:35
Подъём

«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся

Подъём05:43

Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви.
Интерфакс08:33
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
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Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс08:25
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Дочь Любови Успенской опубликовала видео с полуголым Цискаридзе

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала шуточное видео с артистом балета Николаем Цискаридзе и джазовой певицей Теоной Контридзе, в котором они в одних плавательных костюмах делают танцевальную поддержку.
iReactor04:46
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В Немане при реконструкции нашли две старинные иконы

В Немане при проведении реконструкции одной из площадок проекта «Малые города и исторические поселения» обнаружили две старинные иконы Пресвятой Богородицы, именуемая «Знамение», и Николая Чудотворца.
КП - Калининград08:20