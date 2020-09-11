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Lenta.ru
Lenta.ru

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

Россиянам стоит радоваться, что число случаев коронавируса в стране растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее образуется популяционный иммунитет.В источнике
С чего всё началось
Подъём

«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся

Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета.
Подъём05:43
Подробнее о событии
URA.Ru

Вирусолог ответил Мясникову: чем грозит рост заболеваемости COVID

URA.Ru10:44
Подъём

«Цифры от лукавого». Глава инфоцентра по ситуации с коронавирусом призвал радоваться росту числа заразившихся

Подъём05:43
РИА Новости

Мясников советует радоваться росту числа случаев коронавируса

РИА Новости08:47
Московский Комсомолец

Мясников: рост числа случаев коронавируса – повод для радости

Московский Комсомолец09:45
Фонтанка.Ру

«Бессмысленные цифры от лукавого». Глава коронавирусного инфоцентра отреагировал на рост числа заразившихся

Фонтанка.Ру07:53
Lenta.ru

Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса

Lenta.ru07:38
РБК

Доктор Мясников предложил радоваться росту числа зараженных COVID-19

РБК09:20

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Газета.Ruвчера в 13:56
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Лавров пошутил о вмешательстве России в американские выборы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что накануне президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года, американским политикам задают вопросы о том, кто больше вмешивается в них: Россия, Китай или Иран.
ТАСС07:58
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Глава комитета Госдумы выступила против поправок в Семейный кодекс

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что предложенные сенаторами поправки в Семейный кодекс, касающиеся брака и усыновления, слишком объемны, изменения должны вноситься постепенно.
РИА Новости11:06
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