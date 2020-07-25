Коронавирус
РБКДоктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
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«В трансвеститы потянет»: доктор Мясников высказался о последствиях дистанционного обучения
Московский Комсомолецвчера в 14:44
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Армия и оружие
Великобритания усилит противодействие России и Китаю в космосе
Одно из главных направлений внешней политики Великобритании будет противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе, заявил министр обороны Бен Уоллес.
Коммерсантъ 01:58
Армия и оружие
Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте.
Коммерсантъ вчера в 04:44
Единоборства
Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC Fight Night
Австралиец Роберт Уиттакер победил британца Даррена Тилла в главном бою UFC Fight Night.
LiveSport.ru 01:07
Армия и оружие
ВСУ сорок раз за неделю обстреляли ДНР
REGNUM 24 июля в 10:06
Шоу-бизнес
Татьяна Толстая уничижительно отозвалась о Собчак
В своем новом интервью известная писательница прошлась по личности Ксении Собчак. С Собчак Татьяна Толстая пересекалась нечасто.
Uznayvse.ru 24 июля в 19:58
Происшествия
В Москве произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении
В Москве ночью произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
Профиль 24 июля в 07:28
Общество
В Саратовской области за сутки выявлено 97 случаев коронавируса
С начала пандемии число заболевших COVID-19 в Саратовской области составляет уже 8920 человек. Выздоровели 5250 человек, за сутки — 30.
Саратов.Экспресс 02:39
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
По сообщениям Die Welt и NDR, строительство «Северного потока-2» не ведётся из-за нереста трески.
Общественная служба новостей вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Авто
Как создавались первые российские спорткары Marussia
В летние месяцы 2008 года появился первый прототип спорткара Marussia B1.
Evo-rus.com 02:43
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России.
РБК вчера в 22:37
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
На 82 году жизни умерла автор письма "Не могу поступаться принципами" Нина Андреева, об этом сообщается на сайте незарегистрированной "Всесоюзной Коммунистической партии большевиков".
РИА Новости 02:43
Политика
Санкции против России за подкуп талибов не попали в военный бюджет США
Новые санкции прошли мимо бюджета В одобренную сенатом версию оборонного бюджета США на 2021 финансовый год не вошли две поправки, предусматривавшие новые, очень жесткие санкции против России.
РБК 01:00
Политика
Жириновский указал на ошибку Фургала
Глава ЛДПР Владимир Жириновский указал на ошибку своего однопартица, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФАН вчера в 20:26
Общество
Названы продукты для сохранения молодости кожи
Ученый из Эдинбургского университета доктор Рупи Ауйла рассказал, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы чувствовать себя хорошо и выглядеть молодо.
Известия вчера в 23:06
Футбол
Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.
Матч ТВ вчера в 21:52
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Футбол
«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Грилиш и Пепе Рейна не дождутся помощи от Мойеса
26 июля «Вест Хэм Юнайтед» примет «Астон Виллу» в матче 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз.
Чемпионат вчера в 03:45
Кино
Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
В качестве причины переноса выхода долгожданного сезона называется пандемия COVID-19.
Evo-rus.com 01:32
Политика
Антироссийская истерия президента Вучича продолжается
Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Live24 24 июля в 05:03
Шоу-бизнес
Гагарина впервые высказалась о разводе с Исхаковым
Известная певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым.
НТВ вчера в 08:25
Здоровье
В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
Lenta.ru 02:30