Коронавирус

РБКРБКДоктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
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"Чего боятся чиновники и бюрократы?" Мясников не постеснялся высказать правду о "дистанционке"

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