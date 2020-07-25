Коронавирус
РБКДоктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
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При посещении школы ребенок получает не только образование, но, что по жизни оказывается более важным- —навыки „межвидового“ общения. И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет.
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«Дети COVID не болеют. Совсем»: Мясников ополчился на дистанционное образование
Царьградвчера в 17:06
«В трансвеститы потянет»: доктор Мясников высказался о последствиях дистанционного обучения
Московский Комсомолецвчера в 14:44
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За прошедшие сутки в Бразилии выявили свыше 51 тыс. новых заразившихся коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Минздрав страны.
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ИА Красная Весна вчера в 14:06
Хоккей
Новый клуб НХЛ из Сиэтла представил название и логотип
Хоккейный клуб «Сиэтл Кракен» провел презентацию своего лого, формы и названия, а также стал 32-ой командой в НХЛ.
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REGNUM вчера в 13:54
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CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
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Газета.Ru вчера в 16:50
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Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция.
РИА Новости вчера в 23:48
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Коммерсантъ 24 июля в 12:47
Общество
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Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
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Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Общество
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Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Экономика
Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа
Россияне продолжат получать повышенные пособия по безработице в августе в связи с пандемией коронавируса.
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Молодой дальневосточник XXI век вчера в 23:44
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Лариса Гузеева назвала «худший фильм всех времен»
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Как сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook, мероприятия проводятся по итогам видеоконференции контактной группы по Донбассу, на которой была достигнута договоренность о перемирии на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
Росбалт вчера в 15:28
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РБК 24 июля в 00:19
Общество
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Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Газета.Ru 24 июля в 03:56
Культура
Кинофестиваль в Торонто откроется премьерой «Американской утопии» Спайка Ли
Юбилейный 45-й кинофестиваль в Торонто откроется 10 сентября премьерным показом картины Спайка Ли по мотивам бродвейского мюзикла Дэвида Бирна «Американская утопия».
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CyberSport.ru 24 июля в 01:58