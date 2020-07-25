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РБКДоктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
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При посещении школы ребенок получает не только образование, но, что по жизни оказывается более важным- —навыки „межвидового“ общения. И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет.
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«В трансвеститы потянет»: доктор Мясников высказался о последствиях дистанционного обучения
Московский Комсомолецвчера в 14:44
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Проведение матча «Манчестер Сити» — «Реал» оказалось под вопросом
Проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» оказалось под вопросом, сообщает AS.
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Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала фильм "Соперницы", в котором она снялась в главной роли в 1985 году, худшим за все время существования кинематографа.
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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
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Австралийский боец смешанного стиля Роберт Уиттакер одержал победу над англичанином Дарреном Тиллом на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби.
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.
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Армия и оружие
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Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
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