При посещении школы ребенок получает не только образование, но, что по жизни оказывается более важным- —навыки „межвидового“ общения. И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет.

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