Коронавирус
РБКДоктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
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При посещении школы ребенок получает не только образование, но, что по жизни оказывается более важным- —навыки „межвидового“ общения. И подерутся во дворе и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер и правда в трансвеститы потянет.
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«В трансвеститы потянет»: доктор Мясников высказался о последствиях дистанционного обучения
Московский Комсомолец14:44
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Спорт день за днем 11:14
Музыка
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RT на русском 21:36
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Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
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Роспотребнадзор отметил, что большое число заболевших в крае составляют люди активного возраста, многие из которых являются офисными работниками.
КП - Владивосток 11:00
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Россия может стать разменной монетой в войне США и Китая.
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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Ранее в первом бою главного карда победу техническим нокаутом одержал уроженец Чечни Хамзат Чимаев, а в предварительном карде выиграли ещё два россиянина – Рамазан Эмеев одолел немца Николаса Штольце, а Мовсар Евлоев победил британца Майка Гранди.
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RT на русском вчера в 12:45
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Курдские силы провели ряд арестов в провинции Ракка
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ИА Красная Весна 18:21
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Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
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США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК 23 июля в 15:47
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
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Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
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«Сокровище страны». Крыховяк восхитился красотами Камчатки
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