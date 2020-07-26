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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Мясников написал свое мнение в Telegram-канале, отметив, что уровень образования в стране «и так упал ниже критической отметки».В источнике
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Московский Комсомолец

Доктор Мясников объяснил, когда человечество докатится до людоедства

Московский Комсомолец05:44
URA.Ru

Доктор Мясников высказался о последствиях дистанта. «В трансвеститы потянет»

URA.Ruвчера в 16:37
РБК

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

РБК21:27
Lenta.ru

Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании

Lenta.ru20:48
Взгляд.ру

Мясников выступил против дистанционного обучения

Взгляд.ру19:52
РИА Новости

«В трансвеститы потянет»: Мясников раскритиковал дистанционное обучение

РИА Новости18:47
Царьград

"Чего боятся чиновники и бюрократы?" Мясников не постеснялся высказать правду о "дистанционке"

Царьград01:35

За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:09
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Названы сроки создания ракетного поезда «Баргузин»

Эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев заявил, что новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» может быть введен в срок от трех до пяти лет.
Общественная служба новостей23 июля в 04:54
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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК17:42
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях

Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета05:37
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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