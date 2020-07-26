Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании. Свое мнение он высказал в Telegram-канале. По словам Мясников, ситуация усугубляется тем, что уровень образования «упал ниже критической отметки».В источнике
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«В трансвеститы потянет»: доктор Мясников высказался о последствиях дистанционного обучения
Московский Комсомолецвчера в 14:44