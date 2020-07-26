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Lenta.ru
Lenta.ru

Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании

Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании. Свое мнение он высказал в Telegram-канале. По словам Мясников, ситуация усугубляется тем, что уровень образования «упал ниже критической отметки».В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании

Lenta.ru20:48
Московский Комсомолец

«В трансвеститы потянет»: доктор Мясников высказался о последствиях дистанционного обучения

Московский Комсомолецвчера в 14:44
Взгляд.ру

Мясников выступил против дистанционного обучения

Взгляд.ру19:52
РИА Новости

«В трансвеститы потянет»: Мясников раскритиковал дистанционное обучение

РИА Новости18:47
Царьград

«Дети COVID не болеют. Совсем»: Мясников ополчился на дистанционное образование

Царьград17:06
URA.Ru

Доктор Мясников высказался о последствиях дистанта. «В трансвеститы потянет»

URA.Ruвчера в 16:37
Вечерняя Москва

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение

Вечерняя Москва20:03
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В штате Юта самолет с шестью пассажирами рухнул на жилой дом

Легкомоторный самолет Piper 32 с шестью пассажирами на борту упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан в штате Юта, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на слова представителя местной полиции Дженнифер Уортен.
В штате Юта самолет с шестью пассажирами рухнул на жилой дом
Газета.Ru20:06
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В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов

Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
ИА Красная Весна24 июля в 16:26
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В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 02:12
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Welt: США усилили давление на подрядчиков «Северного потока — 2»

Новые серьезные санкции в отношении европейских подрядчиков, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток — 2», пообещали ввести власти США 25 июля сообщает немецкое издание Welt.
ИА Красная Весна21:07
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В Москве задержали 11 человек на акции поддержки жителей Хабаровска

Первые акции протеста в Хабаровске начались с того, что местные активисты стали размещать в социальных сетях видеоролики с призывом выходить на центральную площадь, но не выступать там с требованиями, а кормить голубей, чтобы не быть задержанными за участие в несакционированном мероприятии.
Новые Известиявчера в 08:36
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru24 июля в 09:24
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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