Общество
Газета.RuДоктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
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Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Московский ЦСКА объявил о возвращении главного тренера Виктора Гончаренко.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Футбол
«Ман Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор
Спорт-Экспресс 03:22
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 001 527, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса.
РБК 06:59
Происшествия
Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»
28 июня в Норильске в районе фабрики произошел сброс отходов, это обнаружили активисты «Гринписа», бывший сотрудник норильского Роспотребнадзора и корреспондент «Новой газеты».
РБК 04:40
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
Авто
Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Политика
Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они дают отрицательный результат.
RT на русском 06:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
Происшествия
Пожилых супругов убили в Тамбовской области
Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Газета.Ru 02:41
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Известия вчера в 15:17
Футбол
«Зенит» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов»
В матче 24-го тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на «Газпром Арене» обыграл самарские «Крылья Советов».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 26 июня в 16:52
Шоу-бизнес
Стал известен победитель реалити-шоу «Остров героев»
Телепрограмма 06:58
Путешествия
Сочи принял более 30 тыс. туристов после отмены карантина
Юга.ру 25 июня в 16:30
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
Футбол
«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» Хади
МР7.ру вчера в 11:54
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38