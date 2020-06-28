Общество

Газета.RuГазета.RuДоктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
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Доктор Мясников рассказал, как распознать опасные родинки

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