Общество

Газета.RuГазета.RuДоктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
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Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

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