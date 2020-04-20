с чего всё началось

Я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой, еще до всего, и у меня было подозрение. Либо это, либо я вообще не заметил.

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19. Медик прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.

Общество Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи. 1,7K

Экономика Российские банки запустили анонсированную Путиным льготную ипотеку Несколько российских банков с 20 апреля начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5 процента годовых в рамках программы льготного жилищного кредитования. 192

Общество Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств. 241

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 1,1K

Происшествия В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции Мировой судья признала гражданина нарушившим указ главы Башкирии от 31 марта, которым вводился режим так называемой всеобщей самоизоляции, поскольку тот находился «в общественном месте без справки от работодателя». 48

Общество В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение принятых мер. 5

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,2K

Шоу-бизнес Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями. 5

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 357

Происшествия Начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский уходит в отставку Полковник полиции Павел Ржевский, возглавлявший областное Управление ГИБДД с июня 2014 года, подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе. 25

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,2K

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать в июне Клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, планируется начать в июне, сообщила научный сотрудник центра Наталья Думченко. 1

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 4

Общество Всем детям Севастополя выплатят по 3000 рублей Из бюджета Севастополя всем семьям с детьми выплатят по 3000 рублей на каждого ребенка в связи с экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса. 7

Футбол Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.