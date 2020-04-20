Коронавирус
РИА НовостиДоктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19. Медик прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.
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Я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой, еще до всего, и у меня было подозрение. Либо это, либо я вообще не заметил.
с чего всё началось
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом.Lenta.ru12:52
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории опустилась ниже доллара за баррель
Обновлено в 20:37 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru 13:35
Армия и оружие
Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии
Российские военные сопроводили самолет-разведчик США, который следовал над нейтральными водами Средиземного моря в сторону российских военных объектов в Сирии.
РБК 06:28
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Экономика
Российские банки запустили анонсированную Путиным льготную ипотеку
Несколько российских банков с 20 апреля начали принимать заявки от граждан, желающих получить ипотеку под 6,5 процента годовых в рамках программы льготного жилищного кредитования.
Lenta.ru 03:47
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Происшествия
В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции
Мировой судья признала гражданина нарушившим указ главы Башкирии от 31 марта, которым вводился режим так называемой всеобщей самоизоляции, поскольку тот находился «в общественном месте без справки от работодателя».
Коммерсантъ 07:30
Общество
В Москве составили более 17 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции
С начала действия режима повышенной готовности в Москве составлено более 17 тыс. протоколов на 70 млн рублей за нарушение принятых мер.
RT на русском 12:06
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке
Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
Общество
В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России
Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус
Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано у курсантов иностранного факультета и ряда других факультетов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.
ТАСС 13:02
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Происшествия
Начальник нижегородского УГИБДД Павел Ржевский уходит в отставку
Полковник полиции Павел Ржевский, возглавлявший областное Управление ГИБДД с июня 2014 года, подал рапорт о прекращении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел по достижению предельного возраста пребывания на службе.
Нижегородская Правда 05:17
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать в июне
Клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, планируется начать в июне, сообщила научный сотрудник центра Наталья Думченко.
РИА Новости 12:28
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Всем детям Севастополя выплатят по 3000 рублей
Из бюджета Севастополя всем семьям с детьми выплатят по 3000 рублей на каждого ребенка в связи с экономической ситуацией из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости Крым 11:48
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Как сообщает сайт московского "Локомотива", воспитанником которого является Самохвалов, игроку стало плохо во время утренней индивидуальной тренировки.
Российская газета 10:49
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
Футбол
Экс-президент «Барселоны»: «В тюрьме мне дали презервативы и вазелин»
Бывший президент «Барселоны» Сандро Розель рассказал о времени, которое провел в тюрьме.В первый день мне дали четыре презерватива и четыре пакетика вазелина.
Soccer.ru 10:26
Шоу-бизнес
Рыбин и Сенчукова оказались на грани бедности из-за коронавируса
«Осталась 1000», — сообщила о своем удручающем положении Сенчукова позже в социальной сети.
ФАН 04:56
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ 07:58
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13