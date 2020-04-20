с чего всё началось

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19. Медик прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов. 3,5K

Экономика С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ). 7

Культура Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане. 405

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,2K

Общество В Красноярске заработала система электронных пропусков Электронный пропуск положен работникам организаций, чья деятельность не остановлена во время режима самоизоляции. 57

Здоровье Врач Мясников заявил о знаковом событии для лечения коронавируса Врач Александр Мясников заявил, что амбулаторное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 можно считать знаковым событием для борьбы с болезнью. 7

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,6K

Здоровье У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу. 3

Футбол Джикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет Все прекрасно знают, что, если уже не будут предлагаться легионерам соответствующие зарплаты, которые их устраивают, то уровень станет меньше, — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Общество Треть россиян поддерживают перенос майских праздников Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России. 184

Экономика Депутат Госдумы предложил заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ Оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне предложил депутат Государственной думы Иван Сухарев. 1

Общество Вернувшихся из Турции туристов закроют в обсерваторах Челябинск, 21 апреля 2020, 07:23 — REGNUM Вернувшиеся из Турции на Урал туристы будут на две недели размещены в обсерваторах. 6

Общество Госдума приняла законопроект о цифровизации населения Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти. 124

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,5K

Энергетика Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи. 19

Происшествия Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирске Число погибших от коронавирусной инфекции в Новосибирской области выросло до четырех человек: накануне, 20 апреля, врачи зафиксировали ещё одну смерть. 21