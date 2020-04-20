Коронавирус
РИА НовостиДоктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19. Медик прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.
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с чего всё началось
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом.Lenta.ruвчера в 12:52
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Доктор Мясников рассказал, кому необходимо сдавать тест на антитела к коронавирусу
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