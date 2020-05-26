Общество
Российская газетаДоктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Использование антибактериального мыла каждый день может нанести вред. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
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Происшествия
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело пропавшего трехлетнего мальчика, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
РИА Новости 03:47
Армия и оружие
Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»
Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
Общество
В РФ за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Москва, 26 мая 2020, 10:44 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 8915 случаев заражения короанвирусом.
REGNUM 03:44
Общество
«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 20:04
Происшествия
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
Экономика
Глава «Траста» назвал сумму долга миллиардера Мамута перед банком
Сумма долгов структур совладельца Rambler Group и Объединенной сети кинотеатров миллиардера Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 млрд рублей, рассказал РБК председатель правления банка Александр Соколов.
Forbes 03:19
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service вчера в 09:41
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество
Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска
Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.
РБК 04:02
Общество
Пираты освободили трех россиян, захваченных в плен в Бенине
Контейнеровоз Tommi Ritscher был захвачен пиратами 19 апреля во время якорной стоянки в территориальных водах Бенина.
NewInform 03:44
Происшествия
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в поселке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 02:43
Шоу-бизнес
Звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Дарья Мороз снялась с финала "Танцы со звездами" из-за проблем со здоровьем Сама актриса еще никак не прокомментировала новости о своем заболевании.
Вокруг ТВ вчера в 07:29
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Разработчики Dota 2 выпустили боевой пропуск к The International 2020. Обновление вышло в 22:00 по московскому времени.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:21
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Происшествия
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
Общество
В России зафиксировали новый рекорд по смертям за сутки от COVID-19
За последние сутки в России зафиксировано 8915 случаев заболевания коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб.
Forbes 03:38
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Общество
«Рот Фронт» судится с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на электронные материалы суда ЕС, российская компания «Рот Фронт» начала судиться с украинской Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка».
Моя Москва.онлайн 01:48
Политика
Китай обвинил США в подстрекании мира к новой холодной войне
Министр иностранных дел КНР Ван И открыто обвинил американские власти, а также лично Трампа в попытке поставить Пекин и Вашингтон на скользкую грань новой холодной войны.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50