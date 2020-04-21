Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДоктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса

Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
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Александр Мясников
Человек находится дома, но врач выписывает ему нужные таблетки — тот же набор лекарств, что мы даем в больнице. Дальше мы наблюдаем дома. Мы ведем его по видеосвязи, по телефону, навещая. Это работает, потому что большинство случаев COVID-19 протекают бессимптомно.
— Александр Мясников, врачРИА Новости вчера в 22:27

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Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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