Человек находится дома, но врач выписывает ему нужные таблетки — тот же набор лекарств, что мы даем в больнице. Дальше мы наблюдаем дома. Мы ведем его по видеосвязи, по телефону, навещая. Это работает, потому что большинство случаев COVID-19 протекают бессимптомно.

Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса

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