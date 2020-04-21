Коронавирус
Взгляд.руДоктор Мясников рассказал о знаковом событии в лечении коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов, у которых выявлен коронавирус, является знаковым событием для борьбы с COVID-19, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
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Доктор Мясников: «Большинство больных коронавирусом будут лечиться не в больницах»
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Здоровье
В Свердловской области подтвердились 84 случая коронавируса
В Свердловской области за последние сутки официально подтвердились еще 84 случая коронавируса COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:00
Общество
Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Энергетика
Мосбиржа запретила торги американской нефтью
Во вторник, 21 апреля, Московская биржа запретила торги майскими фьючерсами на американскую нефть WTI.
Профиль 04:32
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Наука
Найдена связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса
Повышенный риск смерти от коронавируса с большой вероятностью связан с уровнем диоксида азота в воздухе, заявил ученый университета имени Мартина Лютера в немецком Галле.
Взгляд.ру 04:19
Происшествия
В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
РИА Новости 04:47
Экономика
В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Энергетика
Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Происшествия
Число жертв массового убийства в Канаде возросло
REGNUM вчера в 16:13
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Экономика
Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, еще 2,1 миллиарда рублей будет направлено на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, использующих коммерческие площади самостоятельно.
Российская газета 04:52
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
В Нижегородской области выявили 101 новый случай заражения COVID-19
Коронавирус подтвержден у еще 101 жителя Нижегородской области, общее количество заболевших возросло до 860, выписаны 49 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:07
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Здоровье
Китайские врачи почернели из-за коронавируса
Причиной неестественного цвета кожи двух врачей стал гормональный дисбаланс, вызванный повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму, заявили в клинике.
Lenta.ru вчера в 16:13
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
Дождь 02:30
Общество
Доктор Мясников рассказал, как уже переболел коронавирусом
Доктор Мясников недавно стал официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в стране.
LentaChel.ru 00:03
Общество
В Саратовской области стало на 26 случаев коронавируса больше
В Саратовской области прибавилось еще 26 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, общее количество - 168, сообщает региональный оперативный штаб.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:50
Происшествия
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
РИА Новости вчера в 09:14
Общество
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с эпидемией
Названы тройки лучших регионов России, власти которых приняли наиболее эффективные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.
Ридус 04:41
Шоу-бизнес
Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери
Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери.
ФАН 19 апреля в 05:47