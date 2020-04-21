Амбулаторное лечение пациентов, у которых выявлен коронавирус, является знаковым событием для борьбы с COVID-19, заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор Мясников рассказал о знаковом событии в лечении коронавируса

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