Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДоктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.
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«Полный бред» о коронавирусе: Мясников рассказал, какие страшилки пришлось опровергать

Царьград05:57

Доктор Мясников назвал бредом сообщения о чипировании через тест на COVID

РБКвчера в 23:56

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

РИА Новостивчера в 20:21

Доктор Мясников развеял миф о COVID-19 и «смертельных инъекциях»

URA.Ruвчера в 23:05

Мясников прокомментировал информацию о смертельных инъекциях и чипировании

Lenta.ruвчера в 21:48

Доктор Мясников раскритиковал миф о «смертельных прививках» из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 20:48

Доктор Мясников назвал бредом слухи о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Газета.Ruвчера в 23:11
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:05, Ашберн
Общество

В Свердловской области зафиксировано ещё 135 случаев коронавируса

В Свердловской области за прошедшую неделю было зафиксировано ещё 135 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Екатеринбург в эфире 05:09
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Общество

Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы

Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
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Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Шоу-бизнес

«В красных точках от укусов»: Нелли Ермолаева рассказала о пребывании на необитаемом острове

Телепрограмма 03:32
Футбол

Большинство футболистов РПЛ выступили за доигровку чемпионата

Большинство футболистов РПЛ высказались за доигровку сезона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране.
Metaratings 02:32
Происшествия

В волгоградской больнице санитарка умерла из-за коронавируса

Санитарка Иловлинской районной больницы в Волгоградской области скончалась от пневмонии, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.
РИА Новости 05:19
2
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
1,5K
Общество

Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый пакет мер поддержки экономики и граждан, анонсированный президентом Путиным 11 мая, станет самым дорогим из принятых на данный момент.
Известия 05:12
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
4,9K
Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Общество

Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам

Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
REGNUM 05:42
Здоровье

В Челябинской области за сутки от коронавируса выздоровели 49 человек

За прошедшие сутки умерли два человека – 82 летняя женщина с острой сердечной недостаточностью (коронавирус – сопутствующее заболевание) и 66-летняя женщина с ковидной пневмонией.
Губерния (г. Челябинск) 02:43
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Экономика

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
26
Религия

Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
РЕН ТВ вчера в 16:42
3
Здоровье

На Кубани у шестимесячного ребенка выявлен коронавирус

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани было зафиксировано 96 новых случаев коронавируса, в том числе у 56 женщин и 40 мужчин.
Российская газета 04:27
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Происшествия

В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
8
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
467
Происшествия

В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
14
Кино

Определен самый популярный фильм в период самоизоляции

Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле.
NewInform 02:14
65
Здоровье

63 человека в Тульской области выздоровели после коронавируса

Сегодня, 13 мая, появились новые данные о числе заболевших и выздоровевших от коронавируса жителях Тульской области.
Первый Тульский 04:11
Общество

Выплаты семьям с детьми утвердило правительство

Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
Гудвилл.онлайн вчера в 03:20
3,1K
Общество

Супруга Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что тоже заразилась COVID-19 и находится в больнице, как и муж.
НТВ вчера в 09:16
1,3K
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
4
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
116
Политика

Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»

Экспресс газета 03:22
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,6K
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