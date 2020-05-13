Коронавирус
РИА НовостиДоктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.
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Доктор Мясников раскритиковал миф о «смертельных прививках» из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 20:48
«Смертельные инъекции»? Полный бред: Экс-кремлёвский врач опроверг слухи о COVID-19
Царьградвчера в 22:27
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество
Вирусолог назвал срок создания эффективного лекарства от коронавируса
Эффективное лекарство для лечения COVID-19 может появиться уже в начале осени 2020 года.
BFM.ru 00:16
Экономика
ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.
ТАСС 01:01
Игры
Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский
Игромания.ру 11 мая в 13:28
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Здоровье
В Чечне умер от коронавируса замглавврача скорой помощи
Московский Комсомолец 01:17
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Футбол
Максименко: «Мечтаю играть за сборную России»
Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко заявил, что мечтает выступать в составе национальной сборной России.
Евро-футбол.ру 01:09
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми
При заполнении заявления действуют те же условия, что и при оформлении выплаты на ребенка от трех до 16 лет, однако получить деньги можно будет уже в течение трех дней, после того как территориальное отделение Пенсионного фонда одобрит выделение господдержки.
РБК вчера в 03:24
Политика
Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России
Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России.
РБК 00:37
Фигурное катание
В фигурном катании уравняли стоимость четверных прыжков
Bookmaker-ratings.ru 11 мая в 14:32
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru вчера в 02:17
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Политика
Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ вчера в 13:21
Общество
Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина
Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на "несправедливость" из-за карантина в своем инстаграме.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику использования ИВЛ
РБК 10 мая в 11:42
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Здоровье
Красноярским медикам выплачивают за работу с больными коронавирусом
ИА 1-Line вчера в 21:50
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета вчера в 07:40
Политика
Дума ограничила право избираться осужденным по «дадинской статье»
Автор поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») пояснил «Ведомостям», что у осужденных по перечисленным в законопроекте статьям нет морального права претендовать на выборные должности.
РБК вчера в 13:07
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Футбол
«Милан» заинтересовался Артемом Дзюбой
Возможность приобретения нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы заинтересовался итальянский футбольный клуб «Милан».
АБН 01:05
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна вчера в 13:55