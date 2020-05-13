Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Экономика ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.

Футбол Максименко: «Мечтаю играть за сборную России» Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко заявил, что мечтает выступать в составе национальной сборной России.

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 2,9K

Общество Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми При заполнении заявления действуют те же условия, что и при оформлении выплаты на ребенка от трех до 16 лет, однако получить деньги можно будет уже в течение трех дней, после того как территориальное отделение Пенсионного фонда одобрит выделение господдержки.

Здоровье В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 550

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 3K

Политика Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.

Общество Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. 385

Общество Ивлеева пожаловалась на несправедливость из-за карантина Блогер Настя Ивлеева пожаловалась на "несправедливость" из-за карантина в своем инстаграме.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 70

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 312

Общество Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно. 165

Экономика Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. 176

Политика Дума ограничила право избираться осужденным по «дадинской статье» Автор поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») пояснил «Ведомостям», что у осужденных по перечисленным в законопроекте статьям нет морального права претендовать на выборные должности. 2

Происшествия США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези. 1K