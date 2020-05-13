Коронавирус
РИА НовостиДоктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.
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Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Несмотря на полный бред этой информации, ее пришлось опровергать.
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«Смертельные инъекции»? Полный бред: Экс-кремлёвский врач опроверг слухи о COVID-19
Царьградвчера в 22:27
Доктор Мясников раскритиковал миф о «смертельных прививках» из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 20:48
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Inc-news.ru вчера в 08:40
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Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
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РИА Новости вчера в 22:30
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Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске
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РБК вчера в 05:00
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Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
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Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
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Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro
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