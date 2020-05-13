Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиДоктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.
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Александр Мясников
Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Несмотря на полный бред этой информации, ее пришлось опровергать.
— Александр Мясников, врачРБК вчера в 23:56

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Мясников прокомментировал информацию о смертельных инъекциях и чипировании

Lenta.ruвчера в 21:48

Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

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«Смертельные инъекции»? Полный бред: Экс-кремлёвский врач опроверг слухи о COVID-19

Царьградвчера в 22:27

Доктор Мясников назвал бредом сообщения о чипировании через тест на COVID

РБКвчера в 23:56

Доктор Мясников раскритиковал миф о «смертельных прививках» из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 20:48

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

РИА Новостивчера в 20:21
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Здоровье

Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 10 мая в 03:21
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 11:24
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС вчера в 18:06
Общество

В Омскую область за последние 2 недели вернулись люди из 41 страны

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 27 апреля по 10 мая в регионы Сибири прибыли 2809 человек из 65 стран мира.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:28
Экономика

Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально

Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.
Бухгалтерия.ру 10 мая в 04:18
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Здоровье

В Бурятии зарегистрировали 687 случаев заражения коронавирусом

На утро 12 мая в регионе зарегистрировано 687 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 11 мая в 21:32
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Происшествия

В Якутске идёт эвакуация людей в связи с паводком

В столице Якутии обострилась ситуация в связи с паводком на реке Лене.
SakhaNews вчера в 23:10
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Киберспорт

Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2

Pushka League Season 1: Division 1 по Dota 2. За первое место европейский коллектив получил 70 тысяч долларов, российская команда заработала 45 тысяч.
Матч ТВ вчера в 15:33
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Кино

Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Life.ru вчера в 21:21
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Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюши»

Газета.Ru вчера в 23:46
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Общество

В Красноярском крае вводится масочный режим

В Красноярском крае вводится масочный режим, - об этом в своем обращении к жителям региона заявил губернатор Александр Усс.
АиФ Красноярск вчера в 09:14
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Общество

Медик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России

Врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru вчера в 20:43
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Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
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Игры

Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года

До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru вчера в 01:49
Шоу-бизнес

Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков

Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru 11 мая в 06:52
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Наука

Исследование показало, почему мозг склонен к моногамии

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Популярная механика вчера в 07:51
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Общество

Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как носить и снимать перчатки, чтобы они действительно защитили человека.
Мойка78 вчера в 22:40
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Происшествия

В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ

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REGNUM вчера в 11:14
Общество

Госдума во втором чтении утвердила реформу ОСАГО

Для водителей, которые добросовестно водят автомобиль и при этом не нарушают ПДД, а также не попадают в аварии, будут иметь тарифы ниже, чем те, кто постоянно нарушает установленные законом требования.
32CARS.ru вчера в 12:37
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

RuNews24.ru вчера в 14:18
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Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс вчера в 04:34
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Происшествия

РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости вчера в 10:41
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Футбол

Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии

Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
RT на русском вчера в 17:43
Гаджеты

Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro

Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
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Мясников Александр Леонидович
Врач
Советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы».
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